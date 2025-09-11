الاتحاد الأوروبي: انتهاك روسيا للمجال الجوي الأوروبي متعمد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أكدت أن الانتهاك الروسي الأخير للمجال الجوي الأوروبي كان متعمدًا، وليس مجرد حادث عرضي كما حاولت بعض الأطراف تصويره.

تصريحات حازمة من الاتحاد الأوروبي

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن تصرفات موسكو تمثل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية ولاتفاقيات السلام، وهو ما يزيد من التوترات العسكرية والأمنية على حدود أوروبا الشرقية.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع هذه الحادثة بجدية بالغة، وينسق حاليًا مع دول الناتو لبحث الرد المناسب.

مخاوف من تصعيد محتمل

يأتي هذا التطور في ظل حالة من القلق المتزايد داخل الأوساط السياسية الأوروبية، حيث يُنظر إلى الحادث كجزء من سلسلة تحركات عسكرية روسية تهدف إلى اختبار مدى جاهزية وردّ فعل الدول الأوروبية.