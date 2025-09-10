أسبوع أثينا للطيران.. كاميرا القاهرة الإخبارية ترصد أبرز الفعاليات

في قاعدة تناجرا الجوية شمال أثينا، جمع أسبوع الطيران مجددًا عشاق الطيران من مختلف أنحاء العالم في واحدة من أكبر الفعاليات الجوية في جنوب شرق أوروبا، وذلك في عروض بهلوانية، طائرات عسكرية ومدنية حديثة وقديمة جمعت بين القوة والإبداع في سماء اليونان.

ورصدت كاميرا قناة القاهرة الإخبارية، أسبوع أثينا للطيران، وقال أحد المنظمين: "أسبوع أثينا للطيران يقام منذ عدة سنوات، قبل أعوام قليلة كان هناك مشاركة لسلاح الجو المصري، فريق النجوم الفضية، وسيكون من دواعي سرورنا أن يشارك معنا مجددًا العام المقبل، لأننا نعتبر الشعب المصري شعبًا صديقًا وحليفًا".

وقالت إحدى المشاركات: "نحب هذا الحدث كثيرًا لأنه يجمع دولًا مختلفة تأتي بطائراتها، ونلتقي بطيارين متنوعين ومحترفين ومن ثقافات متعددة".

على مدار يومين اتجهت الأنظار إلى سماء تناجرا، حيث تشارك عشرات الطائرات من أساطيل جوية أوروبية وعربية، إلى جانب فرق استعراض محترفة.

وقال أحد المنظمين: "ما شاهدته هذا العام من طائرات رافال واليوروفايتر والميراج والمروحيات كان يفوق الوصف".

الحدث لم يقتصر على العروض الجوية، بل شمل أيضًا معرضًا ثابتًا للطائرات على الأرض يمنح الزوار فرصة فريدة للاطلاع عن قرب على أحدث التقنيات في عالم الطيران، كما أتاح للأطفال والعائلات أنشطة تعليمية وترفيهية وفرصًا لمشاهدة الطائرات عن قرب ومن الداخل.

وقال عبد الستار مراسل قناة "القاهرة الإخبارية: "بين هدير المحركات والدخان الذي يرسم لوحات في السماء، يرسل أسبوع الطيران في أثينا رسالة مفادها أن الطيران يجمع بين التقنية والفن، بين الشغف والانبهار، ليبقى هذا الحدث موعدًا سنويًا ينتظره الجميع".