عودة عاشور ومروان.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
لا فصل عند بيع الشركة.. تعرف على حقوقك في قانون العمل الجديد
إيران تؤكد التزامها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية وتشترط عدم استغلاله سياسيًا
الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة وتحذر من هذه الظواهر
يوريتشيتش: حلمي التتويج بالدوري مع بيراميدز.. وأتمنى ضم إمام عاشور ودونجا
ارتفاع طفيف.. تذبذب أسعار الدواجن اليوم الخميس واستقرار كرتونة البيض
هجوم الدوحة يفجّر خلافًا بين ترامب ونتنياهو ويضع التحالف الأمريكي الإسرائيلي على المحك
بعد أزمات التجديد.. الأهلي يغلق باب مزايدات النجوم بقرار حاسم
فرنسا بين احتجاجات الشارع وأزمة الحكم .. اعتقال 200 متظاهر بعد تعيين لو كورنو
الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
يوريتشيتش: غيّرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والبعض قلّل من قدرتنا على مواجهة القطبين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أسبوع أثينا للطيران.. كاميرا القاهرة الإخبارية ترصد أبرز الفعاليات

محمود محسن

في قاعدة تناجرا الجوية شمال أثينا، جمع أسبوع الطيران مجددًا عشاق الطيران من مختلف أنحاء العالم في واحدة من أكبر الفعاليات الجوية في جنوب شرق أوروبا، وذلك في عروض بهلوانية، طائرات عسكرية ومدنية حديثة وقديمة جمعت بين القوة والإبداع في سماء اليونان.

ورصدت كاميرا قناة القاهرة الإخبارية، أسبوع أثينا للطيران، وقال أحد المنظمين: "أسبوع أثينا للطيران يقام منذ عدة سنوات، قبل أعوام قليلة كان هناك مشاركة لسلاح الجو المصري، فريق النجوم الفضية، وسيكون من دواعي سرورنا أن يشارك معنا مجددًا العام المقبل، لأننا نعتبر الشعب المصري شعبًا صديقًا وحليفًا".

وقالت إحدى المشاركات: "نحب هذا الحدث كثيرًا لأنه يجمع دولًا مختلفة تأتي بطائراتها، ونلتقي بطيارين متنوعين ومحترفين ومن ثقافات متعددة".

على مدار يومين اتجهت الأنظار إلى سماء تناجرا، حيث تشارك عشرات الطائرات من أساطيل جوية أوروبية وعربية، إلى جانب فرق استعراض محترفة.

وقال أحد المنظمين: "ما شاهدته هذا العام من طائرات رافال واليوروفايتر والميراج والمروحيات كان يفوق الوصف".

الحدث لم يقتصر على العروض الجوية، بل شمل أيضًا معرضًا ثابتًا للطائرات على الأرض يمنح الزوار فرصة فريدة للاطلاع عن قرب على أحدث التقنيات في عالم الطيران، كما أتاح للأطفال والعائلات أنشطة تعليمية وترفيهية وفرصًا لمشاهدة الطائرات عن قرب ومن الداخل.

وقال عبد الستار مراسل قناة "القاهرة الإخبارية: "بين هدير المحركات والدخان الذي يرسم لوحات في السماء، يرسل أسبوع الطيران في أثينا رسالة مفادها أن الطيران يجمع بين التقنية والفن، بين الشغف والانبهار، ليبقى هذا الحدث موعدًا سنويًا ينتظره الجميع".

بالصور

