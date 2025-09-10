قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
توك شو

القاهرة الإخبارية: الحماية القانونية وحدها لا تكفي دون دعم مجتمعي لحماية النساء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قالت زينب شبل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن منظمة المرأة العربية، بالشراكة مع منظمة "المساواة الآن"، أطلقت ندوة إقليمية ركزت على حماية الناجيات من الاعتداءات الجنسية، ومساءلة الجناة، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة.

وأوضحت أن الندوة جاءت لعرض ومناقشة التقرير الإقليمي المشترك، الذي سلط الضوء على الثغرات التشريعية في الدول العربية فيما يتعلق بالعنف الجنسي، في إطار مساعٍ لتحديث القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

 الجانب القانوني غير كافٍ دون وعي مجتمعي

وأشارت شبل إلى أن معدّي التقرير شددوا على أن الجانب القانوني، رغم أهميته، لا يحقق الحماية الكافية للنساء دون وجود دعم مجتمعي وتوعية شاملة، باعتبارها أدوات مساندة تساهم في خلق بيئة آمنة للفتيات والنساء، وتغيير الثقافة السائدة تجاه قضايا العنف الجنسي.

نقص البيانات يشكل عائقاً أمام العدالة

وأكد المشاركون في الندوة أن من أبرز التحديات التي واجهتهم أثناء إعداد التقرير هو نقص البيانات والإحصائيات الدقيقة حول حالات العنف الجنسي في عدد من الدول العربية، مما يعيق رسم سياسات فعالة وواقعية لمكافحة الظاهرة.

 دعوات لتفعيل القوانين وتعزيز التعاون العربي

ودعت الندوة إلى تفعيل الجانب التنفيذي للتشريعات القائمة، وبناء آليات عدالة تركّز على حقوق الناجيات، مع التأكيد على أهمية فتح حوارات مجتمعية موسعة وتفعيل التعاون العربي المشترك بهدف الوصول إلى حلول مستدامة للقضاء على العنف الجنسي بكافة أشكاله.

القاهرة الإخبارية منظمة المرأة العربية

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

بالصور

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد