رياضة

عودة بعثة منتخب مصر للكونغ فو إلى القاهرة قادمة من الدوحة

الكونغ فو
الكونغ فو
عبدالله هشام

عاد شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، في إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم قادما من العاصمة القطرية الدوحة بعد انتهاء المشاركة ببطولة العالم للكبار في نسختها السابعة التي أقميت خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 9 سبتمبر الجاري في البرازيل.

وعاد شريف مصطفى وبصحبته اللاعب علي ناصر واللاعبة ياسمين سليم في الدوحة حيث كانوا متواجدين في العاصمة القطرية ترانزيت خلال رحلة العودة إلى القاهرة قادمين من البرازيل حيث تسببت تطورات الأوضاع في الدوحة أمس بحالة ارتباك بشأن رحلة عودة باقي أفراد البعثة المصرية إلى القاهرة.

وكانت الدفعة الأولى من بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو وصلت إلى القاهرة ظهر أمس الثلاثاء  بعد حصد خلالها الفراعنة 3 ميداليات متنوعة في بطولة العالم للكبار.

وحصد البطل علي ناصر الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات وزن 48 كجم، كما حصد البطل أحمد شلبي المركز الثني والميدالية الفضية في منافسات وزن + 100 كجم، كما حصدت البطلة منة الله محمد الميدالية البرونزية في منافسات وزن 70 كجم.

كما حقق لاعبونا ولاعباتنا فى الأساليب مراكز متقدمة ضمن أفضل عشرة على مستوى العالم، في إنجاز كبير يحسب لمصر والاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفى والجهاز الفني.

شارك المنتخب في منافسات الساندا والأساليب بعشرة لاعبين بواقع 8 لاعبين في منافسات الساندا وهم: علي ناصر أحمد سليم، محمد خالد محمد الجيلاني، الحسين عبدالقادر حسن، سيف الدين محسن السيد، أحمد عبدالحميد أحمد  شلبي، ياسمين سليم علي رزق، آية صلاح عيد محمد، منة الله محمد محمد حسن، وفي منافسات الأساليب شارك المنتخب المصري بلاعبين اثنين وهما اللاعبة رؤى خالد علي خليل، اللاعبة سارة صلاح محمد أحمد.

ضمت بعثة المنتخب المصري للجهاز الإداري والفني خلال منافسات بطولة العالم للكبار بالبرازيل المهندس محمود خيري، رئيس بعثة الساندا، العقيد الكيلاني فاروق، رئيس بعثة الأساليب، كابتن معتز راضي، مدير فني ساندا، كابتن رامي كامل، مدرب ساندا، كما ضمت البعثة كابتن عبدالله سيد، مدرب عام أساليب، كابتن عصام سيد سليمان، حكم دولي ساندا، كابتن إنجي شريف محمد، حكم دولي أساليب.

الكونغ فو منتخب مصر منتخب للكونغ فو الدوحه اتحاد الكونغ فو

