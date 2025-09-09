قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منظمتا المرأة العربية و"المساواة الآن" تنظمان ندوة حول قوانين حماية النساء في مناطق النزاع

النساء في مناطق النزاع
النساء في مناطق النزاع
أ ش أ

 أكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، حماية النساء في مناطق النزاع والاحتلال تتطلب مبادرات على المستوى الدولي، داعية الدول العربية لتقديم مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن حماية النساء ضحايا العنف الجنسي.


جاء ذلك في كلمتها خلال الندوة الإقليمية التي عقدت اليوم بالقاهرة لمناقشة تقرير "البحث عن العدالة: قوانين الاغتصاب في الدول العربية"، الذي أصدرته منظمة " المساواة الآن"،ويأتي التقرير نتيجة لبحث قانوني معمق ومشاورات مع خبراء مختصين، حيث يعرض تحليلًا دقيقًا للتشريعات الوطنية المتعلقة بجريمة الاغتصاب في العالم العربي، ويناقش مدى توافقها مع المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.


وأكدت الدكتورة فاديا كيوان أهمية هذا الموضوع البالغ التأثير في حياة النساء والفتيات..مشيرة الى أن التقرير لا يقتصر على تسليط الضوء على التحديات، بل يقدم أيضًا قصص نجاح تعكس جهود الدول العربية في تحسين التشريعات الخاصة بحماية النساء والفتيات من العنف. 


وقالت إن القضاء على العنف يتطلب أيضًا تغييرًا في الثقافة المجتمعية لتكون أكثر احترامًا للمرأة..لافتة إلى ضرورة الاهتمام بالاغتصاب في العالم الافتراضي، وخاصة استخدام الذكاء الاصطناعي في انتهاك حقوق النساء.


من جانبها، أشارت الدكتورة ديما دبوس الممثلة الإقليمية لمنظمة المساواة الآن، إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي في حياتها، داعية إلى العمل المشترك لتمكين النساء من الشعور بالأمان وضمان تحقيق المساواة.


من جانبها أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية المشتركة لتمكين المرأة في الأردن وفاء بني مصطفى، أن "البحث عن العدالة" هو أكثر من مجرد قضية قانونية؛ وأنه رحلة إنسانية تهدف إلى حماية الكرامة الإنسانية وضمان حقوق النساء والفتيات. 


وأشارت إلى التعديلات التشريعية التي تعزز المساواة وحقوق المرأة و أن الإصلاح لا يقتصر على النصوص القانونية فحسب، بل يشمل بناء أنظمة مؤسسية أكثر شفافية واستجابة، بالإضافة إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في صنع التغيير.

منظمة المرأة النساء الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة العداد

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

نقيب المحامين يدين العدوان الإسرائيلي ضد اجتماع المفاوضين الفلسطينيين في قطر

تغير المناخ

تغير المناخ يعزز الأنهار الجوية فوق القارة القطبية الجنوبية

الفائزين في مسابقة ثقافة بلادي

وزارة السياحة والآثار تنظم رحلة سياحية للفائزين في مسابقة ثقافة بلادي

بالصور

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات

مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة
مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة
مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة

وزير الإسكان يفتتح محطة رفع صرف صحي البقلي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة صرف صحي أبوكبير بالشرقية

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

المزيد