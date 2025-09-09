منظمتا المرأة العربية و"المساواة الآن" تنظمان ندوة حول قوانين حماية النساء في مناطق النزاع

أكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، حماية النساء في مناطق النزاع والاحتلال تتطلب مبادرات على المستوى الدولي، داعية الدول العربية لتقديم مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن حماية النساء ضحايا العنف الجنسي.



جاء ذلك في كلمتها خلال الندوة الإقليمية التي عقدت اليوم بالقاهرة لمناقشة تقرير "البحث عن العدالة: قوانين الاغتصاب في الدول العربية"، الذي أصدرته منظمة " المساواة الآن"،ويأتي التقرير نتيجة لبحث قانوني معمق ومشاورات مع خبراء مختصين، حيث يعرض تحليلًا دقيقًا للتشريعات الوطنية المتعلقة بجريمة الاغتصاب في العالم العربي، ويناقش مدى توافقها مع المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.



وأكدت الدكتورة فاديا كيوان أهمية هذا الموضوع البالغ التأثير في حياة النساء والفتيات..مشيرة الى أن التقرير لا يقتصر على تسليط الضوء على التحديات، بل يقدم أيضًا قصص نجاح تعكس جهود الدول العربية في تحسين التشريعات الخاصة بحماية النساء والفتيات من العنف.



وقالت إن القضاء على العنف يتطلب أيضًا تغييرًا في الثقافة المجتمعية لتكون أكثر احترامًا للمرأة..لافتة إلى ضرورة الاهتمام بالاغتصاب في العالم الافتراضي، وخاصة استخدام الذكاء الاصطناعي في انتهاك حقوق النساء.



من جانبها، أشارت الدكتورة ديما دبوس الممثلة الإقليمية لمنظمة المساواة الآن، إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي في حياتها، داعية إلى العمل المشترك لتمكين النساء من الشعور بالأمان وضمان تحقيق المساواة.



من جانبها أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية المشتركة لتمكين المرأة في الأردن وفاء بني مصطفى، أن "البحث عن العدالة" هو أكثر من مجرد قضية قانونية؛ وأنه رحلة إنسانية تهدف إلى حماية الكرامة الإنسانية وضمان حقوق النساء والفتيات.



وأشارت إلى التعديلات التشريعية التي تعزز المساواة وحقوق المرأة و أن الإصلاح لا يقتصر على النصوص القانونية فحسب، بل يشمل بناء أنظمة مؤسسية أكثر شفافية واستجابة، بالإضافة إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في صنع التغيير.