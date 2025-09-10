واشنطن ونيقوسيا تبحثان الأولويات المشتركة خلال رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اتصالا هاتفيا، مع وزير خارجية جمهورية قبرص كونستانتينوس كومبوس، اليوم /الأربعاء/ لمناقشة الأولويات المشتركة خلال رئاسة جمهورية قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي من يناير إلى يونيو 2026، بحسب بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.

ونقلت صحيفة سيبرس ميل القبرصية، وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس قوله في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن المحادثة تركزت على "الأجندة الثنائية" للبلدين بشأن موضوع الدفاع.وأضاف أن الاثنين ناقشا "التطورات الحالية في المنطقة" وأكدا على "رؤانا المشتركة بشأن الحفاظ على الأمن والاستقرار".

وتم تعزيز العلاقات الدفاعية بين قبرص والولايات المتحدة هذا العام، حيث سمحت الولايات المتحدة لقبرص بشراء عتاد عسكري مباشرة من الحكومة الأمريكية بعد انضمامها إلى ثلاثة برامج تديرها وزارة الدفاع في البلاد في بداية هذا العام.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس نيكوس خريستودوليدس، الأسبوع الماضي، إن وزارة الدفاع أرسلت "قائمة مفصلة" بالعتاد العسكري الذي ترغب قبرص في الحصول عليه من الولايات المتحدة، وأنه يأمل أن توافق الحكومة الأمريكية على الطلب "قريبا".

يشار إلى أنه تم إدراج قبرص في برنامج مبيعات المعدات العسكرية الخارجية (FMS) التابع لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، وبرنامجها للمواد الدفاعية الزائدة (EDA)، وسيتم تخصيص موارد لها بموجب أحكام المساعدة الأمنية الأمريكية 'Title 10'