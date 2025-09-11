زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شدد على حاجة بلاده إلى مزيد من الأسلحة الكافية لردع العدوان الروسي، مؤكدًا أن الدعم الدولي يجب أن يكون قويًا وواضحًا في هذه المرحلة الحرجة.

دعوة إلى موقف موحد من الحلفاء

وقال زيلينسكي إن الرد من الشركاء الدوليين يجب أن يتجاوز الإدانة اللفظية، وأن يتجسد في دعم عسكري فعال يضمن قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها ومواطنيها. وأضاف أن "الوضع على الجبهة يتطلب قرارات سريعة وتحركات ملموسة من قبل الدول الداعمة".

تأتي تصريحات زيلينسكي في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية، وتكثيف الهجمات في عدة محاور شرقي وجنوبي البلاد، وهو ما دفع كييف إلى تجديد مناشداتها للحصول على أنظمة دفاع جوي، وذخائر ثقيلة، وأسلحة متطورة.