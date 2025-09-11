زيلينسكي يعرض على بولندا المساعدة في إسقاط المسيرات.. ويدعو أوروبا لإنشاء درع جوي مشترك

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على بولندا المساعدة والتدريب والخبرة في إسقاط الطائرات المسيرة؛ في أعقاب اختراق مسيرات روسية مجالها الجوي.. داعيا إلى إقامة نظام دفاع جوي مشترك وإنشاء درع جوي فعال فوق أوروبا.



وقال زيلينسكي - عبر منشور على "تليجرام"، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء - إنه ناقش مع رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، ورئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، ورئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الوضع الميداني عقب إطلاق روسيا مسيرات ضد أوكرانيا الليلة الماضية، والتي قال إنها دخلت أيضا المجال الجوي البولندي، مشددا على ضرورة الرد.

وأضاف أن "حوادث - بطائرة أو اثنتين روسيتين مسيرتين - وقعت بالفعل في وقت سابق في دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي؛ بما في ذلك رومانيا قبل بضعة أسابيع؛ لكن هذه المرة، كان عدد الطائرات الروسية المسيرة أكبر بكثير.. ويجب أن يكون هناك رد مناسب".



وتابع: منذ الليلة الماضية، يتبادل جيشنا جميع المعلومات التي لدينا، ونواصل هذا التعاون.