هل الوشم المؤقت حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
بعد التراجع الأخير.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب
مدبولي: العالم يتحدث عن ضرورة إصلاح النظام العالمي داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لإقرار العدالة
متطرفون يحرقون منزل المطرب اللبناني فضل شاكر في مخيم عين الحلوة
لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو
لتحقيق التنمية للمواطن.. وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل السردية الوطنية
لندن تدين اغتيال تشارلي كيرك: دعوات بريطانية لحماية حرية التعبير
القومي لحقوق الإنسان يبحث تعزيز حق ذوي الإعاقة في العمل
محمد مراد يكشف تفاصيل إصابة مرموش وحقيقة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر
تصعيد جديد بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب الشرقي
أخبار العالم

زيلينسكي يعرض على بولندا المساعدة في إسقاط المسيرات.. ويدعو أوروبا لإنشاء درع جوي مشترك

القسم الخارجي

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على بولندا المساعدة والتدريب والخبرة في إسقاط الطائرات المسيرة؛ في أعقاب اختراق مسيرات روسية مجالها الجوي.. داعيا إلى إقامة نظام دفاع جوي مشترك وإنشاء درع جوي فعال فوق أوروبا.


وقال زيلينسكي - عبر منشور على "تليجرام"، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء - إنه ناقش مع رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، ورئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، ورئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الوضع الميداني عقب إطلاق روسيا مسيرات ضد أوكرانيا الليلة الماضية، والتي قال إنها دخلت أيضا المجال الجوي البولندي، مشددا على ضرورة الرد.


وأضاف أن "حوادث - بطائرة أو اثنتين روسيتين مسيرتين - وقعت بالفعل في وقت سابق في دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي؛ بما في ذلك رومانيا قبل بضعة أسابيع؛ لكن هذه المرة، كان عدد الطائرات الروسية المسيرة أكبر بكثير.. ويجب أن يكون هناك رد مناسب".


وتابع: منذ الليلة الماضية، يتبادل جيشنا جميع المعلومات التي لدينا، ونواصل هذا التعاون.

