قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تؤكد التزامها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية وتشترط عدم استغلاله سياسيًا
الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة وتحذر من هذه الظواهر
يوريتشيتش: حلمي التتويج بالدوري مع بيراميدز.. وأتمنى ضم إمام عاشور ودونجا
ارتفاع طفيف.. تذبذب أسعار الدواجن اليوم الخميس واستقرار كرتونة البيض
هجوم الدوحة يفجّر خلافًا بين ترامب ونتنياهو ويضع التحالف الأمريكي الإسرائيلي على المحك
بعد أزمات التجديد.. الأهلي يغلق باب مزايدات النجوم بقرار حاسم
فرنسا بين احتجاجات الشارع وأزمة الحكم .. اعتقال 200 متظاهر بعد تعيين لو كورنو
الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
يوريتشيتش: غيّرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والبعض قلّل من قدرتنا على مواجهة القطبين
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم الدوحة يفجّر خلافًا بين ترامب ونتنياهو ويضع التحالف الأمريكي الإسرائيلي على المحك

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
القسم الخارجي

أثار الهجوم الإسرائيلي على مقر القيادة السياسية لحركة “حماس” في العاصمة القطرية، الدوحة، ردود فعل غاضبة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عبّر عن إحباطه العميق وتوتر العلاقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي اتصال هاتفي تَقَلّد فيه الغضب، استنكر ترامب عدم إشعاره بالضربة مسبقًا، وعلّق أن القرار “لم يكن حكيمًا”، لافتًا إلى أنه علم بالأمر من البنتاجون وليس من إسرائيل، مما شكّل “إهانة دبلوماسية” على حد وصفه، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ورد نتنياهو بأنه قام بالضربة بسبب “فرصة ضاقت بتوقيت محدود” فيما علق ترامب بمكالمة ثانية أقل حدة، طلب فيها معرفة مدى نجاح العملية، إلا أن نتنياهو لم يستطع تأكيد ذلك، وفقا لـ وول ستريت جورنال.

وفي وقت لاحق، عبّر البيت الأبيض عن استياء ترامب الشديد، مشيرًا إلى أنه أرسل مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، لإبلاغ السلطات القطرية قبل الضربة—إعلام جاء متأخرًا جدًا لوقفها، حسب رويترز. 

ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض الحادث بـ "حادث مؤسف"، مؤكّدًا أن ضرب حليف مثل قطر لا يخدم الأهداف الأمريكية والإسرائيلية معًا، وفقا لـ رويترز.

ويفضل ترامب انخفاض القصف على غزة، لاعتقاده أن الصور المتواصلة للأزمة تُضر بصورة إسرائيل عالميًا، حسب وول ستريت جورنال.

الضربة الإسرائيلية في الدوحة، التي قتلت ما لا يقل عن خمس أعضاء من حماس وضابطًا قطريًا، جاءت في وقت كانت فيه الدوحة تلعب دور الوسيط الرئيسي في محادثات وقف إطلاق النار، ما وضع ترامب في موقف حرج بين دعمه لاستراتيجية إسرائيلية قاسية وسعيه لاستعادة الزخم الدبلوماسي لحل الأزمة في غزة، حسب رويترز.

وتمثل هذه الواقعة تحوّلًا بارزًا في علاقات ترامب ونتنياهو، إذ بدا أن التفاهم الاستراتيجي يُعاقب بسبب تلك الأعمال المفاجئة، ما أعاد تسليط الضوء على هشاشة التنسيق بين واشنطن وتل أبيب.

ومن ناحية قطر، جاء ردّها جازمًا حيث وصف رئيس الوزراء القطري وصف الضربة بأنها “إرهاب دولة” وأعلن استمرار وساطة بلاده رغم العقبة الجديدة، بينما عبّر ترامب عن ندمه جراء هذا الإحراج الدبلوماسي، كما أوضحت صحيفة ذا جارديان.

وفي ضوء الضربة المفاجئة بإسرائيل إلى قلب العاصمة القطرية، تبيّن تصدع التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية بمحاولة ترامب الحثيثة لاحتواء الموقف وأجهض هجمة لم ترقِ للحد الأدنى من التنسيق، وسط توتر إقليمي متصاعد، تبقى الدبلوماسية المتشابكة مهددة بالاختفاء تحت وطأة الردع العسكري والقرارات المنفردة.

الهجوم الإسرائيلي حماس الدوحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

التوقيت الشتوي 2025

رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن درجات الطالب في الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

صدى البلد

سفير كوريا الجنوبية: الذكرى 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع مصر محطة فارقة ومحورية في تاريخنا المشترك

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعقد ورشة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسعة للتوسع بمصر

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعقد ورشة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسعة للتوسع بمصر

المكسيك تقترح فرض ضرائب استيراد جديدة على 1400 منتج لتعزيز الإنتاج الوطنى

المكسيك تقترح فرض ضرائب استيراد جديدة على 1400 منتج لتعزيز الإنتاج الوطنى

بالصور

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد