ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي

شهدت الولايات المتحدة حادثًا مأساويًا مساء الثلاثاء، بعد مقتل الناشط السياسي المحافظ تشارلي كيرك (31 عامًا)، المؤسس الشريك لمنظمة Turning Point USA، إثر تعرضه لإطلاق نار خلال فعالية جماهيرية في جامعة يوتا فالي بمدينة أوريم، ولاية يوتا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة كيرك عبر منشور على منصته Truth Social، وكتب بكلمات مؤثرة "العظيم، بل الأسطوري، تشارلي كيرك، رحل عن عالمنا. لم يفهم أحد قلوب شباب أمريكا مثله… نعزي زوجته إريكا وعائلته، ونؤكد أننا نحبهم."

جاءت كلمات ترامب جاءت لتؤكد وفاة كيرك رسميًا، بعد تضارب المعلومات في الساعات الأولى التي تلت الحادث.

تفاصيل الحادث

بحسب تقارير وكالة رويترز وأسوشيتد برس، كان كيرك يلقي كلمة ضمن جولته السياسية المسماة “American Comeback Tour”، عندما أطلق مجهول النار عليه من مبنى يبعد قرابة 200 ياردة عن مكان الفعالية، فأصيب في رقبته وسقط أمام الحضور وسط حالة من الفوضى والذعر.

سرعان ما نُقل كيرك إلى المستشفى، لكن حالته الحرجة لم تمهله طويلًا، ليفارق الحياة متأثرًا بجراحه. وأعلنت الجامعة إغلاق الحرم الجامعي بشكل مؤقت، فيما باشرت الشرطة الفيدرالية (FBI) ووكالة الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF) التحقيقات.

المشتبه به والتحقيقات

في أعقاب الحادث، ألقت الشرطة القبض على شخص يشتبه بضلوعه في الجريمة، لكن التحقيقات اللاحقة أكدت عدم تورطه المباشر، فيما لا يزال منفذ الهجوم الحقيقي متواريًا عن الأنظار، مما يفتح الباب أمام تساؤلات أمنية كبيرة حول كيفية حدوث الاختراق الأمني في فعالية بهذا الحجم.

ردود الفعل

أثار مقتل كيرك موجة إدانات واسعة من مختلف التيارات السياسية في الولايات المتحدة. فقد شدد مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ضرورة "رفض العنف السياسي بجميع أشكاله"، فيما عبرت شخصيات محافظة عن صدمتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة بالتحقيق الجاد والكشف عن ملابسات الجريمة.

ضربة للمحافظين

رحيل كيرك يمثل ضربة قوية للأوساط المحافظة في الولايات المتحدة، حيث كان أحد أبرز الأصوات الشابة التي أثرت في الخطاب السياسي الأمريكي.

كما أعاد الحادث فتح النقاش حول تصاعد العنف السياسي وأمن الشخصيات العامة، في ظل أجواء متوترة.