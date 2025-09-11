إيران تؤكد التزامها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية وتشترط عدم استغلاله سياسيًا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، أن الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوافق مع التشريعات التي أقرها البرلمان الإيراني، ويعزز في الوقت نفسه حقوق الشعب الإيراني في امتلاك برنامج نووي سلمي.

وأوضح عراقجي، في تصريحات نقلتها قناة العالم الإيرانية، أن الاتفاق "مشروط بعدم اتخاذ أي خطوات عدائية ضد إيران"، مشدداً على أن طهران لن تسمح باستخدام التعاون مع الوكالة كغطاء للضغط أو الاستغلال السياسي.

وأضاف الوزير الإيراني أن هذا الاتفاق "أسقط الذرائع من أيدي الأطراف التي كانت تبحث عن مبررات للتصعيد ضد بلاده"، لافتاً إلى أن التفاهم مع الوكالة لم يمنح المفتشين أي صلاحيات إضافية للوصول في المرحلة الراهنة.

وكان عراقجي قد شدد في تصريحات سابقة على أن أي تحرك عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة، سيقود طهران إلى اعتبار الاتفاق الأخير مع الوكالة لاغياً، مؤكداً أن بلاده لن تقبل المساس بسيادتها أو حقوقها النووية.

ويعكس الموقف الإيراني حرص طهران على الموازنة بين الانفتاح المحدود على الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحفاظ على خطوطها الحمراء فيما يتعلق بالسيادة الوطنية. كما يهدف هذا النهج إلى نزع فتيل الضغوط الدولية من دون تقديم تنازلات جوهرية قد تُضعف موقعها التفاوضي.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق في وقت حساس يشهد تصاعد التوترات بين إيران والغرب بشأن مستقبل برنامجها النووي والعقوبات المفروضة عليها، الأمر الذي يجعل من هذا التفاهم المؤقت اختباراً لقدرة الأطراف المعنية على إدارة الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية بدلاً من الانزلاق نحو مزيد من المواجهة.