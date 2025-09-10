رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران

أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم /الأربعاء/ عن امتنانه لمصر، معلنا التوصل إلى اتفاق مع إيران لاستئناف التعاون بشأن عمليات تفتيش المنشآت النووية في طهران.

وقال جروسي إن المراقبة "اللازمة" من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) انتهت في يونيو، عندما استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية، المنشآت النووية الإيرانية، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال إن السلطات الإيرانية أكدت - في ذلك الوقت - أن موقع تخصيب نطنز قد "تأثر" دون التأثير على مستويات الإشعاع الموجودة.

وقال جروسي - لمجلس محافظي الوكالة في العاصمة النمساوية (فيينا) - إنه تم الآن الاتفاق على "طرق عملية" للسماح باستئناف أنشطة التفتيش في إيران.. وتابع "هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"، قبل أن يعرب عن امتنانه لمصر على وساطتها في الاتفاق.

جاء الاتفاق الجديد - الذي سبقه أسابيع من المناقشات الفنية في طهران وفيينا حول أنشطة التحقق من "جميع المنشآت والمنشآت في إيران" - على الرغم من قرار المشرعين الإيرانيين في 25 يونيو تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي خطوة وافق عليها رئيس البلاد بعد أسبوع واحد.

وفي ذلك الوقت، أشار جروسي إلى أن هذا القرار "المحلي" لا يغير التزامات إيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدولية (NPT).

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصر على أن اتفاق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا يزال ساري المفعول باعتباره "المعاهدة الوحيدة الملزمة قانوناً التي تحكم حقوق وواجبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران فيما يتعلق بتنفيذ الضمانات في إيران".

بينما أقر بأن محاوريه الإيرانيين أعلنوا عن استعدادهم للبقاء جزءاً من حركة عدم الانتشار الدولية، أشار جروسي إلى "مخاوف" طهران.

مع ذلك، أصر على أن الاتفاق - الذي أبرمه جروسي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في القاهرة يوم /الإثنين/ - "يوفر فهماً واضحاً لإجراءات التفتيش والإخطارات وتنفيذها".

وقال جروسي إن الاتفاق "يتوقع" أيضاً الإبلاغ عن جميع المنشآت التي استهدفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو؛ "بما في ذلك المواد النووية الموجودة" في إيران.

وأضاف: هذه الخطوات العملية.. يجب أن يتم تنفيذها الآن، وقد تكون هناك صعوبات وقضايا يجب حلها بالتأكيد؛ لكننا نعرف الآن ما يجب علينا فعله والعناصر المتاحة لنا لتنفيذ هذه التفاهمات الأساسية".

