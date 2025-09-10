قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
لسنا مثل جيل عبد الله غيث.. هالة صدقي: لا نملك دراما تُظهر اتقان الفصحى
مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم مروع أعلى دائري الوراق
مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية
محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز
شكوى ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز بسبب تحريف قرارات النيابة.. تفاصيل
اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان
محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران

رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
أ ش أ

أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم /الأربعاء/ عن امتنانه لمصر، معلنا التوصل إلى اتفاق مع إيران لاستئناف التعاون بشأن عمليات تفتيش المنشآت النووية في طهران.
وقال جروسي إن المراقبة "اللازمة" من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) انتهت في يونيو، عندما استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية، المنشآت النووية الإيرانية، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال إن السلطات الإيرانية أكدت - في ذلك الوقت - أن موقع تخصيب نطنز قد "تأثر" دون التأثير على مستويات الإشعاع الموجودة.
وقال جروسي - لمجلس محافظي الوكالة في العاصمة النمساوية (فيينا) - إنه تم الآن الاتفاق على "طرق عملية" للسماح باستئناف أنشطة التفتيش في إيران.. وتابع "هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"، قبل أن يعرب عن امتنانه لمصر على وساطتها في الاتفاق.
جاء الاتفاق الجديد - الذي سبقه أسابيع من المناقشات الفنية في طهران وفيينا حول أنشطة التحقق من "جميع المنشآت والمنشآت في إيران" - على الرغم من قرار المشرعين الإيرانيين في 25 يونيو تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي خطوة وافق عليها رئيس البلاد بعد أسبوع واحد.
وفي ذلك الوقت، أشار جروسي إلى أن هذا القرار "المحلي" لا يغير التزامات إيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدولية (NPT).
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصر على أن اتفاق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا يزال ساري المفعول باعتباره "المعاهدة الوحيدة الملزمة قانوناً التي تحكم حقوق وواجبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران فيما يتعلق بتنفيذ الضمانات في إيران".
بينما أقر بأن محاوريه الإيرانيين أعلنوا عن استعدادهم للبقاء جزءاً من حركة عدم الانتشار الدولية، أشار جروسي إلى "مخاوف" طهران.
مع ذلك، أصر على أن الاتفاق - الذي أبرمه جروسي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في القاهرة يوم /الإثنين/ - "يوفر فهماً واضحاً لإجراءات التفتيش والإخطارات وتنفيذها".
وقال جروسي إن الاتفاق "يتوقع" أيضاً الإبلاغ عن جميع المنشآت التي استهدفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو؛ "بما في ذلك المواد النووية الموجودة" في إيران.
وأضاف: هذه الخطوات العملية.. يجب أن يتم تنفيذها الآن، وقد تكون هناك صعوبات وقضايا يجب حلها بالتأكيد؛ لكننا نعرف الآن ما يجب علينا فعله والعناصر المتاحة لنا لتنفيذ هذه التفاهمات الأساسية".
ت م ش - ك ف 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخبار ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

ترشيحاتنا

منتخب مصر يقترب من حسم التأهل لمونديال 2026.. وهذا موعد مباراته المقبلة

منتخب مصر يقترب من حسم التأهل لمونديال 2026.. وهذا موعد مباراته المقبلة

القمر

اكتمال القمر.. لماذا يكون لونه أحمر؟

هدير عبد الرازق تواجه الحكم بالحبس.. وهذه التهم المنسوبة إليها

هدير عبد الرازق تواجه الحكم بالحبس.. وهذه التهم المنسوبة إليها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

لدغات الباعوض
لدغات الباعوض
لدغات الباعوض

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو
طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو
طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

لقطات من افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات 2025

معرض ميونخ الدولي للسيارات
معرض ميونخ الدولي للسيارات
معرض ميونخ الدولي للسيارات

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد