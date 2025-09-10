متحدث الخارجية: مصر مهدت لاتفاق استئناف التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن القاهرة شهدت بالأمس حدثًا بالغ الأهمية، تمثل في زيارة وزير الخارجية الإيراني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يشكل علامة فارقة في الجهود النشطة التي تقودها مصر لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

إيران والوكالة

وأوضح متحدث وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن العلاقة بين إيران والوكالة شهدت منذ بداية شهر يوليو قدرًا من التوتر والاحتقان، غير أن الاتصالات التي أجرتها مصر على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، من خلال وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، مهدت الطريق لاستئناف التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على أنه منتصف أغسطس، وتحديدًا في 11 أغسطس، شهد زيارة مهمة لنائب مدير الوكالة إلى طهران، حيث لعبت مصر دورًا محوريًا في تيسير هذا الاجتماع، وتبعته سلسلة لقاءات أخرى مهدت للتوصل إلى اتفاق مهم يوم أمس، وبموجبه تم استئناف التنسيق والتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.