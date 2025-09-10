رئيس الوزراء القطري: رد إقليمي قادم على بلطجة إسرائيل.. ونتنياهو يجب أن يقدم للعدالة

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن هناك نقاشات جارية مع الشركاء الإقليميين بشأن رد مشترك من المنطقة على التصعيد الإسرائيلي المستمر، مؤكدا أن "الرد سيكون حقيقيا وفعالا إذا أريد له أن يوقف بلطجة إسرائيل".

وأضاف وزير الخارجية القطري في تصريحات أدلى بها لشبكة "سي إن إن"، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يهدد الفلسطينيين فقط، بل بات يهدد دولا أخرى في المنطقة "رغم أنها لم تشكل له أي تهديد"، مشدداً على أن قطر "لا تقبل بتهديدات نتنياهو الذي ينتهك القانون الدولي ويجوع سكان غزة في حصار مستمر يعد جريمة حرب".

ووصف وزير الخارجية القطري التصعيد الإسرائيلي الأخير بأنه "إرهاب دولة"، وقال: "لا أجد كلمات للتعبير عن مدى غضبنا من هذا الهجوم الوحشي".

وأكد أن نتنياهو يجب أن يقدم إلى العدالة الدولية، مشيراً إلى أنه "مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ولا يحق له إلقاء محاضرات قانونية بينما هو أول من ينتهك القوانين الدولية".

وعن الدور الأمريكي، كشف رئيس الوزراء القطري أنه سمع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة قوية بشأن القصف الإسرائيلي، مشيداً بموقفه بالقول: "نقدر موقف الرئيس ترامب، ويجب أن يتبع ذلك اتخاذ إجراءات عملية".

كما انتقد وزير الخارجية القطري سلوك نتنياهو خلال محاولات الوساطة قائلا: "نتنياهو كان يضيع وقتنا ولم يكن جادا في أي من جولات التفاوض".

وأكد المسؤول القطري أن المرحلة الحالية تتطلب موقفا دوليا حاسما، مضيفا: "المطلوب الآن ليس فقط الإدانة، بل تحرك فعلي لوضع حد لانتهاكات إسرائيل ومحاسبة قياداتها".