هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
لسنا مثل جيل عبد الله غيث.. هالة صدقي: لا نملك دراما تُظهر اتقان الفصحى
مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم مروع أعلى دائري الوراق
مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية
محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز
شكوى ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز بسبب تحريف قرارات النيابة.. تفاصيل
اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان
محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز
أخبار العالم

رئيس الوزراء القطري: رد إقليمي قادم على بلطجة إسرائيل.. ونتنياهو يجب أن يقدم للعدالة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن هناك نقاشات جارية مع الشركاء الإقليميين بشأن رد مشترك من المنطقة على التصعيد الإسرائيلي المستمر، مؤكدا أن "الرد سيكون حقيقيا وفعالا إذا أريد له أن يوقف بلطجة إسرائيل".

وأضاف وزير الخارجية القطري في تصريحات أدلى بها لشبكة "سي إن إن"، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يهدد الفلسطينيين فقط، بل بات يهدد دولا أخرى في المنطقة "رغم أنها لم تشكل له أي تهديد"، مشدداً على أن قطر "لا تقبل بتهديدات نتنياهو الذي ينتهك القانون الدولي ويجوع سكان غزة في حصار مستمر يعد جريمة حرب".

ووصف وزير الخارجية القطري التصعيد الإسرائيلي الأخير بأنه "إرهاب دولة"، وقال: "لا أجد كلمات للتعبير عن مدى غضبنا من هذا الهجوم الوحشي".

وأكد أن نتنياهو يجب أن يقدم إلى العدالة الدولية، مشيراً إلى أنه "مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ولا يحق له إلقاء محاضرات قانونية بينما هو أول من ينتهك القوانين الدولية".

وعن الدور الأمريكي، كشف رئيس الوزراء القطري أنه سمع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة قوية بشأن القصف الإسرائيلي، مشيداً بموقفه بالقول: "نقدر موقف الرئيس ترامب، ويجب أن يتبع ذلك اتخاذ إجراءات عملية".

كما انتقد وزير الخارجية القطري سلوك نتنياهو خلال محاولات الوساطة قائلا: "نتنياهو كان يضيع وقتنا ولم يكن جادا في أي من جولات التفاوض".

وأكد المسؤول القطري أن المرحلة الحالية تتطلب موقفا دوليا حاسما، مضيفا: "المطلوب الآن ليس فقط الإدانة، بل تحرك فعلي لوضع حد لانتهاكات إسرائيل ومحاسبة قياداتها".

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

مازدا

ما مدى موثوقية سيارات مازدا؟ تقارير المستهلك تكشف الأمر

iPhone 17

آبل تعلن عن أكبر قفزة في تاريخ آيفون وتُحدث ثورة في ساعتها الذكية وسماعاتها

iPhone 17 Pro

تعريف جديد للاحترافية.. iPhone 17 Pro بهيكل ألومنيوم موحد ونظام تبريد ثوري لأداء مستدام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

لقطات من افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات 2025

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

