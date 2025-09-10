نتنياهو يهدد: على قطر والدول التي تؤوي قادة المقاومة طردهم أو محاكمتهم وإلا سنتصرف نحن

أطلق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تهديدات مباشرة إلى قطر ودول أخرى، قال إنها تؤوي قادة تنظيمات وصفها بـ"الإرهابية"، وفي مقدمتها حركة حماس، محذرا من أن إسرائيل لن تتردد في التحرك إذا لم تقدم تلك الدول على اتخاذ خطوات فورية ضد المطلوبين لديها.

وقال نتنياهو في تصريحات: "أقول لقطر ولكل دولة توفر ملاذًا آمنًا للإرهابيين: إما أن تطردوهم أو تحاكموهم. وإذا لم تفعلوا، فسنفعل نحن".

وجاءت تصريحات نتنياهو في أعقاب ما وصفته تقارير إعلامية بهجوم إسرائيلي استهدف شخصيات قيادية في حركة حماس داخل العاصمة القطرية الدوحة.

وحمّل نتنياهو المسؤولية لقطر بشكل مباشر، متهما إياها بأنها "تمول حماس وتوفر لقادتها الفلل الفاخرة والحياة المترفة"، مؤكدا أن إسرائيل "قضت على مدبري مذبحة السابع من أكتوبر في قطر"، في إشارة ضمنية إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير.

وقارن نتنياهو بين التحرك الإسرائيلي وعمليات الولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة، مشيرًا إلى أن إسرائيل "فعلت بالضبط ما فعلته أمريكا بعد 11 سبتمبر – عندما لاحقت الإرهابيين في أفغانستان وقضت على أسامة بن لادن في باكستان".

وختم بالقول: "على العالم الذي يدين إسرائيل أن يخجل. عندما قتلت أمريكا بن لادن لم يدنها أحد بل هللوا لها. هكذا يجب أن ينظر إلى إسرائيل اليوم".