أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر

أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن العدوان الإسرائيلي على قطر جزء من مشروع “إسرائيل الكبرى”، مشيرًا إلى أن العدوان على قطر هو عدوان إسرائيلي أمريكي وبضوء أخضر أمريكي ويدل على أن "إسرائيل الكبرى" تسير إلى الأمام.

وشدد الأمين العام لـ حزب الله أن الوحدة الإسلامية سياسة عملية تربوية أخلاقية في مواجهة التحديات وقضية فلسطين أبرز قضية تعبّر عن الوحدة الإسلامية ؛ مضيفا " ونحن وقفنا إلى جانبها وضحينا من أجلها".

وقال قاسم في تصريحات له : "إسرائيل" وأمريكا يمارسان أبشع أنواع الجرائم في غزة والضفة الغربية.

واتم تصريحاته : الشعب الفلسطيني صامد والمقاومة مستمرة رغم كل الصعوبات وقضية فلسطين أبرز قضية تعبّر عن الوحدة الإسلامية.