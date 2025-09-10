قطر: لا تهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم

أكدت دولة قطر أنها لن تتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.



جاء ذلك في رسالة وجهتها دولة قطر، اليوم /الأربعاء/، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، والقائم بالأعمال بالوفد الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر الجاري سانغجين كيم، بشأن الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة، وفقا لوكالة النباء القطرية "قنا" ، وقامت بتوجيه الرسالة، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، مطالبة بتعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.



وأعربت دولة قطر- في الرسالة- عن إدانتها بأشد العبارات لهذا الاعتداء الإجرامي، الذي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين على أرضها، مؤكدة أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.