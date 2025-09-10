الصين تدين هجوم إسرائيل على قطر وتعتبره انتهاكا للسيادة

أدانت الصين بشدة هجوم إسرائيل على قطر أمس الثلاثاء وعارضت بشدة انتهاك إسرائيل لسيادة قطر الإقليمية وأمنها القومي.

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري، اليوم الأربعاء: "نشعر بقلق عميق من أن يؤدي الحادث إلى مزيد من تصعيد التوترات الإقليمية، ونعرب عن عدم رضانا عن تصرفات الأطراف المعنية التي تقوض مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة"، وذبك بحسب ما نقلت شبكة تلفزيون /سي جي تي إن/ الصينية.

كما أوضح لين: "القوة لن تجلب السلام إلى الشرق الأوسط؛ الحوار والتفاوض هما السبيل الأساسي للخروج من الأزمة".

يأتي ذلك على خلفية قيام إسرائيل بشن غارة جوية غير مسبوقة على العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء، مستهدفة مبنى يستخدمه كبار مسؤولي حماس في ما وصفته السلطات الإسرائيلية بمحاولة لاغتيال كبار قادته.

وجاءت الغارة في الوقت الذي كان مفاوضو حماس يناقشون اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرحته الولايات المتحد