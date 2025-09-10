قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
وفاة زوجة الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض
اكتشفها في أولها.. أعراض سرطان القولون
مجلس الوزراء يُدين الاعتداء السافر على قطر
أخبار العالم

الصين تدين هجوم إسرائيل على قطر وتعتبره انتهاكا للسيادة

الصين تدين هجوم إسرائيل على قطر وتعتبره انتهاكا للسيادة
الصين تدين هجوم إسرائيل على قطر وتعتبره انتهاكا للسيادة

 أدانت الصين بشدة هجوم إسرائيل على قطر أمس الثلاثاء وعارضت بشدة انتهاك إسرائيل لسيادة قطر الإقليمية وأمنها القومي.
وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري، اليوم الأربعاء: "نشعر بقلق عميق من أن يؤدي الحادث إلى مزيد من تصعيد التوترات الإقليمية، ونعرب عن عدم رضانا عن تصرفات الأطراف المعنية التي تقوض مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة"، وذبك بحسب ما نقلت شبكة تلفزيون /سي جي تي إن/ الصينية.
كما أوضح لين: "القوة لن تجلب السلام إلى الشرق الأوسط؛ الحوار والتفاوض هما السبيل الأساسي للخروج من الأزمة".
يأتي ذلك على خلفية قيام إسرائيل بشن غارة جوية غير مسبوقة على العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء، مستهدفة مبنى يستخدمه كبار مسؤولي حماس في ما وصفته السلطات الإسرائيلية بمحاولة لاغتيال كبار قادته.
وجاءت الغارة في الوقت الذي كان مفاوضو حماس يناقشون اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرحته الولايات المتحد

