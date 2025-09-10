قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة في مصر.. شحن كارت الكهرباء حصريًا عبر تطبيق أورانچ
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
أخبار العالم

بعد العدوان الإسرائيلي.. رسالة هامة من وزير الدفاع السعودي لرئيس وزراء قطر

وزير الدفاع السعودي
وزير الدفاع السعودي
محمود نوفل

أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقوف المملكة العربية السعودية التام مع دولة قطر وإدانتها للهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر .

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع السعودي مع 
رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في أعقاب العدوان الغاشم الذي قام به جيش الاحتلال على مبنى قطري كان يضم عددا من قادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

واعتبر الأمير السعودي العدوان الإسرائيلي  عملًا إجراميًا، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.

وفي سياق متصل أدانت الصين بشدة هجوم إسرائيل على قطر أمس الثلاثاء وعارضت بشدة انتهاك إسرائيل لسيادة قطر الإقليمية وأمنها القومي.

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري، اليوم الأربعاء: "نشعر بقلق عميق من أن يؤدي الحادث إلى مزيد من تصعيد التوترات الإقليمية، ونعرب عن عدم رضانا عن تصرفات الأطراف المعنية التي تقوض مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة"، وذلك بحسب ما نقلت شبكة تلفزيون سي جي تي إن الصينية.

كما أوضح لين: "القوة لن تجلب السلام إلى الشرق الأوسط؛ الحوار والتفاوض هما السبيل الأساسي للخروج من الأزمة".

يأتي ذلك على خلفية قيام إسرائيل بشن غارة جوية غير مسبوقة على العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء، مستهدفة مبنى يستخدمه كبار مسؤولي حماس في ما وصفته السلطات الإسرائيلية بمحاولة لاغتيال كبار قادته.

وجاءت الغارة في الوقت الذي كان مفاوضو حماس يناقشون اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرحته الولايات المتحدة.

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

لحظة التعدي على المحامية

الأمن يتدخل.. محامية شهيرة تتهم مجموعة من الأشخاص بالتحرش والاعتداء عليها

دجال الإسكندرية

حياتك الأسرية من غير مشاكل.. القصة الكاملة لسقوط دجال الإسكندرية

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة 20 متهما بالهيكل الإدارى بأوسيم لجلسة 16 نوفمبر

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

هذه المدن تشترط عدم تركيب لوحات أمامية للسيارات.. ما السر؟

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

من غير ميكانيكي.. 7 أصوات في سيارتك تكشف سبب الأعطال

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

