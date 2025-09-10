رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على قطر يشكل انتهاكا لسيادتها ويقوض أمن المنطقة

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة يشكل انتهاكا لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية ويقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها.

جاء ذلك لدى لقائه، اليوم /الأربعاء/ بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته إلى دولة قطر، حيث تم بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها إضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجدد الشيخ محمد بن زايد التأكيد على تضامن الإمارات الكامل مع قطر ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها، مشيدا بجهود الشيخ تميم بن حمد من أجل السلام والاستقرار في المنطقة