المجلس الشعبي الجزائري: العدوان الإسرائيلي على قطر يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي

أكد المجلس الشعبي الوطني الجزائري، أن العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطر، يشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ويمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي ويكشف عن الطبيعة العدوانية الإسرائيلية، الذي يواصل انتهاكاته دون رادع أو محاسبة في سلوك فاق في وحشيته وهمجيته كل وصف".

وأدان المجلس - في بيان اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية - بشدة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه التجاوزات المهددة لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا تضامنه الكامل والمطلق مع الشعب القطري الشقيق، فإنه يدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية ووضع حد لهذه التجاوزات وهذا الاعتداء والتهديد السافر للاستقرار والأمن بالمنطقة وفرض عقوبات صارمة على إسرائيل ومساءلتها على جرائمها البشعة.

وشدد المجلس الشعبي الجزائري، على ضرورة توحيد الصف العربي والإسلامي لمواجهة العدوان الإسرائيلي ودعم الحق المشروع للشعوب والدول العربية والإسلامية في حماية سيادتها وأمنها والوقوف بحزم إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده دفاعًا عن حقوقه المشروعة في الحياة وإقامة دولته المستقلة.

