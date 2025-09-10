عاهل البحرين ورئيس الإمارات يؤكدان دعمهما لحقوق الشعب الفلسطيني وتضامنهما الكامل مع قطر

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان موقفهما الثابت تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني وأهمية العمل لترسيخ الاستقرار والأمن والسلم الإقليمي من خلال إيجاد مسار واضح للسلام الدائم والشامل والعادل الذي يقوم على أساس حل الدولتين كونه السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى البحرين، اليوم /الأربعاء/، حيث استعرضا عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خاصة مستجدات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

كما بحثا مستجدات الأحداث في المنطقة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، معربين عن إدانة البحرين والإمارات للهجوم الإسرائيلي، باعتباره انتهاكًا للسيادة الوطنية القطرية ولمبادئ القانون الدولي، وعن تضامنهما الكامل مع قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها، داعيين إلى التهدئة ووقف التصعيد حفاظًا على السلم والأمن الإقليميين.

ورحب عاهل البحرين بالرئيس الإماراتي، واستعرضا مختلف جوانب العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة وسبل دعم وتنمية مسارات التعاون الثنائي والتنسيق المتبادل والعمل المشترك البناء بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكدين اعتزازهما بالروابط الأخوية المشتركة التي تجمع بين البلدين والشعبين.

وأكد الملك حمد بن عيسى، والشيخ محمد بن زايد حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث.

