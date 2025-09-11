قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جو حار رطب والعظمى في القاهرة 35
إصابة عمر مرموش تهدد مشاركته مع مانشستر سيتي الأسابيع.. تفاصيل
نتنياهو في تصريحات استفزازية: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبر
إعلان نتيجة التنسيق الثاني للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالجيزة
أخبار العالم

باريس تتحرك ضد التصعيد الروسي.. ماكرون يعلن نشر طائرات رافال في بولندا

ماكرون
ماكرون
ناصر السيد

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس أن فرنسا ستنشر ثلاث طائرات مقاتلة "للمساعدة في حماية المجال الجوي البولندي" بعد أن اتهمت وارسو روسيا بشن غارة بطائرات مسيرة على أراضيها.

وقال ماكرون عبر منصة "إكس": "بعد توغلات الطائرات الروسية المسيرة في بولندا، قررت نشر ثلاث طائرات مقاتلة من طراز رافال للمساعدة في حماية المجال الجوي البولندي والجناح الشرقي لأوروبا إلى جانب حلفائنا في الناتو". 

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لن نستسلم للترهيب الروسي المتزايد".

صرّح وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل، اليوم الخميس عن الحكومة الهولندية استدعت السفير الروسي في أمستردام على خلفية انتهاك طائرات روسية مسيرة للمجال الجوي البولندي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت بولندا نشر نحو 40 ألف جندي على حدودها مع بيلاروسيا وروسيا، في خطوة وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، وذلك عقب حادث اختراق جوي واسع النطاق يوم أمس الأربعاء حين أسقطت مقاتلات بولندية وهولندية طائرات مسيّرة روسية.

مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن
السرطان
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
فيلم ماما وبابا
د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

