باريس تتحرك ضد التصعيد الروسي.. ماكرون يعلن نشر طائرات رافال في بولندا

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس أن فرنسا ستنشر ثلاث طائرات مقاتلة "للمساعدة في حماية المجال الجوي البولندي" بعد أن اتهمت وارسو روسيا بشن غارة بطائرات مسيرة على أراضيها.

وقال ماكرون عبر منصة "إكس": "بعد توغلات الطائرات الروسية المسيرة في بولندا، قررت نشر ثلاث طائرات مقاتلة من طراز رافال للمساعدة في حماية المجال الجوي البولندي والجناح الشرقي لأوروبا إلى جانب حلفائنا في الناتو".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لن نستسلم للترهيب الروسي المتزايد".

صرّح وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل، اليوم الخميس عن الحكومة الهولندية استدعت السفير الروسي في أمستردام على خلفية انتهاك طائرات روسية مسيرة للمجال الجوي البولندي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت بولندا نشر نحو 40 ألف جندي على حدودها مع بيلاروسيا وروسيا، في خطوة وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، وذلك عقب حادث اختراق جوي واسع النطاق يوم أمس الأربعاء حين أسقطت مقاتلات بولندية وهولندية طائرات مسيّرة روسية.