مكالمة فيديو محرجة.. اختراق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ونشر رقمه

تعرض وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لاختراق أمني خطير يمثل سابقة لم تحدث من قبل حينما اخترق نشطاء أتراك هاتفه المحمول وأجروا معه مكالمة فيديو.

وعثر ناشطون أتراك على رقم هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي، واتصلوا به عبر مكالمة فيديو، ونشروا اليوم (الخميس) تسجيله بعد أن ردّ عليهم.

وزير الدفاع الإسرائيلي في مكالمة فيديو

ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي أنه ردّ على المكالمة بالخطأ، فأغلق الخط فورًا. لم يكتفِ القراصنة الأتراك بنشر التسجيل، بل نشروا أيضًا رقم هاتف الوزير، الذي انقطع منذ ذلك الحين، بحسب ما أوردته القناة الـ12 الإسرائيلية.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، كان المسؤولون الإسرائيليون هدفًا لهجمات القراصنة.