إيرلندا تتخذ موقفًا حاسمًا: لا مشاركة في يوروفيجن مع إسرائيل

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (RTE) يوم الخميس أن أيرلندا لن تشارك في مسابقة يوروفيجن الغنائية للعام المقبل إذا شاركت إسرائيل.

وأضافت في بيان أن "أيرلندا لن تشارك في مسابقة يوروفيجن الغنائية لعام 2026 إذا استمرت مشاركة إسرائيل، مضيفة أن المشاركة ستكون غير مقبولة بالنظر إلى الخسائر الفادحة والمستمرة في الأرواح في غزة".

فازت أيرلندا بمسابقة يوروفيجن سبع مرات، أي أكثر من أي دولة أخرى.

وأضافت أن القرار النهائي سيُتخذ عندما يُصدر اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي (EBU) قراره بشأن هذه المسألة، عقب مخاوف أثارها عدد من الأعضاء في جمعية عامة في يوليو.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد صرّح في مايو بأنه يجب استبعاد إسرائيل من المسابقة مستقبلاً.

أشار إلى أن روسيا مُنعت من المشاركة منذ غزوها لأوكرانيا عام ٢٠٢٢، وقال: "لا ينبغي لإسرائيل المشاركة أيضًا، لأن ما لا نسمح به هو ازدواجية المعايير في الثقافة".

يُنظّم اتحاد الإذاعات الأوروبية مسابقة يوروفيجن بالتعاون مع أعضائه، هيئات البث الوطنية العامة مثل RTE، في أكثر من ٣٥ دولة.