نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية وسنحقق أبدية إسرائيل

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه لن تكون هناك أية دولة فلسطينية وسنحقق "أبدية إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "سنهزم حماس في غزة ولن تكون هناك دولة فلسطينية"، مضيفا "حدود إسرائيل الشرقية ستكون غور الأردن وليس معاليه أدوميم".

وأقر نتنياهو خطة الاستيطان E1 التي تقسم الضفة الغربية، حيث وقع قرارا لتوسيع المستوطنات قرب مدينة القدس المحتلة.

يأتي ذلك بعد يومين من العدوان الإسرائيلي ضد قطر، والذي استهدف قيادات حماس في الدوحة وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

واتهم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"إضاعة الوقت" في مفاوضات الوساطة، مؤكداً أنه "لم يكن جاداً".