قطر تنفي إعادة تقييم شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة

نفى مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر الادعاء الذي نقلته وكالة أكسيوس عن مصدر مجهول "مطلع"، بأن دولة قطر تعيد تقييم شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أنه لا أساس له من الصحة.

وقال المكتب - في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - إنها "محاولة يائسة للإضرار بالعلاقة الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من قبل أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب عبر انتشار الفوضى في المنطقة ويقفون ضد إحلال السلام".

وأكد المكتب أن الشراكة الأمنية والدفاعية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية أقوى من أي وقت مضى، وستستمر في النمو، مشددا على أنه لطالما حرص كلا البلدين على دعم بعضهما البعض على مدار السنوات، وسيواصلان العمل معا لتعزيز السلم والاستقرار الدوليين.