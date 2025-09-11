ضربة فشنك.. فشل محاولة إسرائيل اغتيال قادة حماس في الدوحة

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية عن تقييم مسئولي دولة الاحتلال بشأن نتائج العدوان الإسرائيلي على قطر والذي استهدف اغتيال قادة حركة حماس الموجودين في الدوحة، خلال الهجوم الذي وقع أمس الأول الثلاثاء.

وقالت القناة الإسرائيلية إن محاولة اغتيال قادة حماس في قطر، فشلت ويعتقد مسئولون أمنيون إسرائيليون أن قادة الحركة نجوا من الهجوم.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول الثلاثاء غارة على العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت قيادات من حركة حماس ما أسفر عن سقوط خمسة شهداء من المرافقين، إضافة إلى مقتل أحد أفراد قوة الأمن الداخلي وإصابة آخرين، وهو ما أثار إدانات عربية ودولية واسعة.

واتهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"إضاعة الوقت" في مفاوضات الوساطة، مؤكداً أنه "لم يكن جاداً".