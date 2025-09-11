أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس ، في اتصال مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ضرورة إنهاء الحرب في غزة "التي تهدد يوما بعد يوم استقرار المنطقة".
وقال ماكرون ، في منشور على منصة "إكس" ، : "أجريتُ للتو اتصالا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الضربات الإسرائيلية في الدوحة" ، مؤكدا أن احترام سيادة الدول مبدأ أساسي لاستقرار المنطقة، تماما كما هو الحال بالنسبة لحل الدولتين.
وأضاف : "أكدتُ للرئيس محمد بن زايد على الضرورة الملحّة للتوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن جميع الرهائن ، وتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة ، بما يمكّن من إيصال المساعدات الضرورية إلى سكان غزة".
وأكد ماكرون ضرورة إنهاء هذه الحرب ، قائلا : "يجب أن تنتهي هذه الحرب التي تهدد يوما بعد يوم استقرار المنطقة".
في اتصال مع الرئيس الإماراتي.. ماكرون يؤكد ضرورة إنهاء الحرب في غزة
