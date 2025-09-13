قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل الانتخابات أكتوبر المقبل..وزير الخارجية يستقبل مرشح مصر لرئاسة اليونسكو
ابنة لطفى لبيب تحيي ذكرى أربعين والدها بكنيسة يوسف النجار .. شاهد
عملان يدخلانك الجنة ويبعدان بينك وبين النار.. احرص على فعلهما
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية: عروس الدلتا تتزين وحملات نظافة وتشجير على مدار الساعة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمتابعة سير حملات النظافة والتشجير التي تشهدها مدن ومراكز المحافظة والتي تهدف إلى إعادة الوجه الجمالي لعروس الدلتا وتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة تليق بسكان المحافظة وتطلعاتهم.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المظهر الحضاري لمحافظة الغربية.

وأكد اللواء الجندي أن حملات النظافة تسير وفق خطة شاملة ومنظمة تعمل على مدار الساعة لإزالة المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية. كما تتضمن الحملات إزالة الإشغالات والتعديات على الطرق، لضمان انسيابية الحركة المرورية وتحسين المشهد الحضاري.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكل طاقتها لضمان استدامة هذه الجهود، مع وضع آليات للمتابعة اليومية لضمان بقاء الشوارع نظيفة وخالية من أي مظهر سلبي.
وأوضح اللواء الجندي أن “النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، فدور المواطن في الحفاظ على النظافة لا يقل أهمية عن دور العاملين في الميدان مشددا على أن المحافظة تسعى لتعزيز وعي المواطنين بأهمية النظافة العامة من خلال حملات توعية تشجع المشاركة الإيجابية.

وأشار المحافظ إلى أن حملات التشجير تُعد جزءًا أساسيًا من خطة التنمية المستدامة التي تتبناها المحافظة، مشيرًا إلى أنها تشمل زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في الشوارع والميادين.

تحسين خدمات المواطنين 


وأوضح الجندي أن التشجير لا يقتصر على تحسين المظهر الجمالي، بل يُعد استثمارًا بيئيًا يسهم في تحسين جودة الهواء، الحد من التلوث، وتقليل آثار التغيرات المناخية.

وختم المحافظ تصريحاته بأن محافظة الغربية ستظل تعمل بكل جدية لتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وضمان بيئة نظيفة ومستدامة تعكس وجه المحافظة الحضاري.

اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات المواطنين حملات مرورية نظافة عامة حل مشكلات المواطنين

