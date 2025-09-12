قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد حريقا في مخزن مصنع أقمشة بالمحلة.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد حريق هائل اندلع في مخزن مصنع الأقمشة إثر ماس كهربائي مفاجىء بقرية محلة أبوعلي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز المحلة الكبرى بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد باندلاع حريق هائل بمخزن أقمشة بقرية محلة أبوعلي بنطاق دائرة المركز.



انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل



دفعت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية بـ 3 سيارات مطافىء تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.