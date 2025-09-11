قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات
3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات
أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
انستجرام كشف الأمر.. من هو السويسري أورس فيشر مدرب الأهلي المحتمل؟
الروتارى الدولي يتعرف على مقاصد مصر السياحية .. تفاصيل مهمة
محافظات

أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور

الأب المتوفي
الأب المتوفي
الغربية أحمد علي

شيع المئات من الأسر والعائلات بمنطقة جلال الدين بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل جنازة أب مات حزنا علي فراق ابنه خلال 9 أيام بمسقط رأسه ودفن بمقابر أسرته.

تفاصيل الواقعة 

وكان منطقة جلال الدين شهدت وفاة شاب يدعى" محمد.م" وذلك يوم 2 سبتمبر ليلحق به الأب حزنا على فراقه بعدها بـ9 أيام فقط  يوم 11 سبتمبر.

حزن الأسر والعائلات 

كما شارك في تشييع جثمان الشاب عقب أداء صلاة الجنازة
من  مسجد الشيخ محمد بمنطقة جلال الدين وسط حالة من الحزن على وجوة الأهالي وذلك بسبب حسن السيرة التي كان يتمتع بها الأب ونجله.

رحيل مفاجئ 


الجدير بالذكر أن حاله من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات لرحيل الأب المفاجئ حنا علي رحيل ابنه فلذه كبده بشكل مفاجئ.

اخبار محافظة الغربية وفاة اب حزنا على رحيل ابنه المحلة جلال الدين

الصداع
طريقة عمل كيكة البرتقال
جانب من المضبوطات
مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن
