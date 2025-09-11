أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور

شيع المئات من الأسر والعائلات بمنطقة جلال الدين بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل جنازة أب مات حزنا علي فراق ابنه خلال 9 أيام بمسقط رأسه ودفن بمقابر أسرته.

تفاصيل الواقعة

وكان منطقة جلال الدين شهدت وفاة شاب يدعى" محمد.م" وذلك يوم 2 سبتمبر ليلحق به الأب حزنا على فراقه بعدها بـ9 أيام فقط يوم 11 سبتمبر.

حزن الأسر والعائلات

كما شارك في تشييع جثمان الشاب عقب أداء صلاة الجنازة

من مسجد الشيخ محمد بمنطقة جلال الدين وسط حالة من الحزن على وجوة الأهالي وذلك بسبب حسن السيرة التي كان يتمتع بها الأب ونجله.

رحيل مفاجئ



الجدير بالذكر أن حاله من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات لرحيل الأب المفاجئ حنا علي رحيل ابنه فلذه كبده بشكل مفاجئ.