الأرصاد: استمرار تحسن الأجواء وانكسار الرطوبة .. لكن احذروا البحر | الطقس
حبس 4 أجنبيات بتهمة ممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بقصر النيل
رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 8-9-2025
سرقة شقة لاعب البنك الأهلي بالمحلة.. والمتهم يواجه الحبس سنتين
شروط إستمرار الطالب في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات |قرار نهائي من التعليم
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور
احتجاز أكثر من 70 جنديا كولومبيا رهائن على يد مجموعة مسلحة
رسالة قوية من شوبير لـ «الحضري» وأحمد حسن: مش وقت هجوم ولا خلافات.. المنتخب أولوية
رغم مساعدة المنتخب البديل .. «الخيول» يُهدّد «الفراعنة» في سباق التصنيف الدولي لـ«فيفا»
تخزين المواد الأساسية.. إيران تستعد لسيناريوهات صعبة وتعليمات عاجلة من «خامنئي» للحكومة
سرقة شقة لاعب البنك الأهلي بالمحلة.. والمتهم يواجه الحبس سنتين

معتز الخصوصي

تقدمت أسرة اللاعب أحمد النادري نجم فريق البنك الأهلي وغزل المحلة لكرة القدم سابقا ببلاغ رسمي للجهات الأمنية حول تعرض شقته لواقعة سرقة بمحل إقامته ومسقط رأسه بمنطقة السبع بنات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة سرقة شقة مملوكة للاعب كرة القدم أحمد النادري بنطاق منطقة السبع بنات بنطاق دائرة القسم .

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وتشكل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي عبد فرع البحث الجنائى وقاده الرائد محمد عيد رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لتحديد هوية مرتكبي الواقعة .

فريق بحث جنائي 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

اللاعب أحمد النادري البنك الأهلي غزل المحلة سرقة منطقة السبع بنات

