معاقبة عاطل بالمشدد 10 سنوات بتهمة سرقة شخص بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الشروع في سرقة شخص بالإكراه بالطريق العام تحت تهديد وحيازة سلاح بمنطقة بالسلام.

وجاء في امر إحالة المتهم، أنه شرع في سرقة متعلقات مملوكة للمجني عليه وكان ذلك بطريق الإكراه وحيازة سلاح أبيض، كما أن المتهم استوقف المجني عليه أثناء سيره بالطريق العام، ثم أشهر في وجهه سلاحا أبيض فقاومه المجني عليه ليحول دون استيلائه على متعلقاته، فطعنه وأحدث إصابته وتمكن المارة من الإمساك به.

تلقي قسم شرطة السلام، بلاغا من المستشفي العام يفيد باستقبال شاب مصاب بطعنة، وبانتقال قوات الأمن تبين أن المجني عليه أصيب عن طريق عاطل حاول سرقته.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على العاطل، له معلومات جنائية، واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.