أمن الغربية يلاحق بلطجي احتجز موظفا بالمعاش لإجباره على بيع منزله

تكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها في ملاحقة بلطجي شهير احتجز موظف بالمعاش لإجباره علي بيع منزله وأشهر سيفين بتهديده بطريق الدائري"المحلة _ المنصورة " وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تحرك أمني عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من المواطن "إبراهيم. ح" 63 سنة يتهم المدعو "ا.س" أحد أباطرة الإجرام بالتعدي عليه باشهاره سيفين واحتجازه داخل منزله بالطريق الدائري "المحلة _ المنصورة " .

توجيهات أمنية



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وشكل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقاده الرائد محمد عيد رئيس مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية لضبط المتهم المذكور ولكنه لاذ بالفرار .

استغاثة بضبط المواطن



وأفاد المبلغ في شكواه بسرعه ضبط الجاني الهارب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .