نهر من الذهب .. اكتشاف القرن في إسبانيا لنهر يحمل أطناناً من المعدن الأصفر
الأهلي لم يفاوضني| يحيى زكريا يكشف كواليس مفاوضاته مع الزمالك.. وسبب فشل الصفقة
العد التنازلي بدأ..9 أيام تفصلك عن لقاء توت عنخ آمون في المتحف الكبير
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل الأربعاء
حكم تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة.. رد دار الإفتاء
إدارة ترامب تضغط على الأرجنتين للحد من نفوذ الصين
خلافات زيزو والزمالك تتصاعد .. ومحاميه يكشف التفاصيل بالأرقام
لمواجهة تزايد الجريمة .. بيرو تُعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في «ليما»
إقالة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بعد «فشل 7 أكتوبر».. ونتنياهو يختار خليفته
البرلمان التركي يعلن قرارًا مهمًا بشأن القوات المسلحة في سوريا والعراق
مصرع 31 شخصًا في انفجار شاحنة وقود بنيجيريا
في أسرع وقت | طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان: فنون مُبهرة بليلة تعامد الشمس.. وانتعاشة للسياحة.. ومتابعة لانتخابات النواب والتعريفة الجديدة

ليلة تعامد الشمس
ليلة تعامد الشمس
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من الماضية كان أبرزها ..

فرق الفنون الشعبية تقدم عروضها أمام المشاهدين لظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل

شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان وصول فرق الفنون الشعبية المشاركة فى مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى لتقديم العروض الختامية، ضمن فعاليات الاحتفال العالمى بظاهرة التعامد ، والتى ستشهدها المنطقة الأثرية مع شروق شمس يوم غداً الثلاثاء.


انطلاق فعاليات مهرجان تعامد الشمس أمام معبدي أبو سمبل جنوب أسوان.. شاهد

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء من أمام معبد أبوسمبل جنوب أسوان، عروض فنية مبهرة لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وسط حضور جماهيرى من أهالى أسوان والزوار المصريين والأجانب الذين توافدوا لمتابعة فعاليات الاحتفال بليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.  


محافظ أسوان: تكامل الجهود للإسراع بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا موسعا لعرض الموقف التنفيذى للأعمال المشتركة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بين الشركة والهيئة القومية وذلك للإسراع فى معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “حياة كريمة ”، وكذلك مشروعات الخطة الاستثمارية بهدف التغلب على المعوقات ومواجهة التحديات بأسلوب علمى ومنهجى .


 

ليلة تعامد الشمس

أسوان تستعد لانتخابات مجلس النواب بتوفير كافة الإمكانيات ومقومات النجاح

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لتحديد المهام والتكليفات المطلوبة من كل جهة لضمان سير العملية الإنتخابية للجولة الأولى لإنتخابات مجلس النواب 2025 ، فى أجواء من الشفافية والنزاهة والمقرر إنطلاقها يومى 10 و 11 نوفمبر القادم ، وإنجاحها على الوجه الأكمل.


محافظ أسوان يلتقى المدير العام لمنظمة اليونسكو ونائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقى

التقى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بالمدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور خالد العنانى ، ضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين 2025 ، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وسلمى ماليكا حدادى نائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقى .


محافظ أسوان يشارك فى اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين ، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وبمشاركة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات. 


محافظ أسوان: لا تهاون مع مخالفى التعريفة الجديدة وضبط 14 مخالفة بحملات مكثفة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بإداراتى المرور والمواقف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتكثيف جهود لجنة السيرفيس لضبط حركة سير السيارات ، وإلزامها بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة على كافة خطوط السير الداخلية والخارجية عقب زيادة أسعار الوقود الأخيرة وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.


مدينة أبوسمبل تشهد انتعاشة سياحية قبل ساعات من ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.. شاهد

شهد معبد رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان اليوم انتعاشة ملحوظة في الحركة السياحية، وذلك قبل ساعات قليلة من حدوث الظاهرة الفلكية الفريدة التى تتجسد فى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى والتي ينتظرها الزوار من مختلف دول العالم.


 

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

كوكب الأرض

ناسا بدأت العد التنازلي.. ما موعد نهاية الحياة على كوكب الأرض؟

كلوب

المدرب الألماني حسم الأمر.. مفاجأة بشأن عودة يورجن كلوب لتدريب ليفربول

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

اخبار التوك شو

وزير الخارجية: مصر ستدافع عن أمنها المائي.. وأحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر | اخبار التوك شو

مصطفى الفقي

مصطفى الفقي: مصر تملك رصيدا حضاريا ضخما رغم نهب آثارها عبر التاريخ

وزير الزراعة

رقم قياسي جديد.. وزير الزراعة: صادراتنا بلغت 7.5 مليون طن

بالصور

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. حلوى شتوية لذيذة وغنية بالطاقة

لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

ما هو الجدري المائي
طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

طريقة عمل البصارة
أفضل أوقات فحص سكر الدم لضبط الجلوكوز والوقاية من مضاعفات السكري

أهمية توقيت فحص سكر الدم
رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

