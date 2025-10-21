قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
المدرب الألماني حسم الأمر.. مفاجأة بشأن عودة يورجن كلوب لتدريب ليفربول
البرهان: لا نريد لأي ميليشيا مرتزقة أن يكون لها دور في مستقبل السودان
حلقة مفتوحة.. أحمد موسى يقدم تغطية خاصة غدا الأربعاء لفعاليات القمة المصرية الأوروبية
أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر
بعد خسارته نوبل .. ترامب يفوز بجائزة مهندس السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون
أحمد موسى يكشف جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.. غدًا الأربعاء
الآلاف يحيون الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
وزراء الليكود يطالبون الرئيس الإسرائيلي هرتسوج بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي لـ بروكسل
بعد تعيينه في مجلس الشيوخ .. تكريم ياسر جلال من مهرجان وهران مع نادية الجندي
الجدري المائي .. كيفية العلاج منه بعد إصابة 24 طالبا
محافظات

فرق الفنون الشعبية تقدم عروضها أمام المشاهدين لظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل

فرق اسوان للفنون الشعبية
فرق اسوان للفنون الشعبية
محمد عبد الفتاح

شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان وصول فرق الفنون الشعبية المشاركة فى مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى لتقديم العروض الختامية، ضمن فعاليات الاحتفال العالمى بظاهرة التعامد ، والتى ستشهدها المنطقة الأثرية مع شروق شمس يوم غداً الثلاثاء.

وينظم مهرجان أسوان لتعامد الشمس، وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع محافظة أسوان، حيث أنعت الفرق عروضها بمختلف المسارح والمواقع الثقافية داخل محافظة أسوان، خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر قبل التحرك إلى أبوسمبل للمشاركة في الليلة الختامية.

وشهدت العروض حضور جماهيرى واسع حيث قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية فقرات استعراضية مميزة على مسرح فوزي فوزي بمدينة أسوان، فيما قدمت فرقة توشكى عروضها على مسرح قصر ثقافة حسن فخر الدين بمدينة نصر النوبة، بينما أحيت فرقتا كفر الشيخ وأسوان فقراتهما على مسرح قصر ثقافة كركر جنوب المدينة.

تعامد الشمس

 

كما قدمت فرقة ملوى عروضها على مسرح قصر ثقافة كوم أمبو، وفرقة سوهاج على مسرح قصر ثقافة الرديسية بمركز إدفو، في حين تميزت فرقة العريش بعروضها على مسرح قصر ثقافة دهميت، وقدمت فرقة بورسعيد فقراتها على مسرح قصر ثقافة توشكى، بينما اختتمت فرقة الأقصر فعاليات بعروضها المبهرة أمام الجمهور بميدان المحطة.

ويأتي المهرجان هذا العام بمشاركة 8 فرق فنية من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار احتفال محافظة أسوان بحدث تعامد الشمس الذي يجذب آلاف الزوار من الأجانب سنويا، لمتابعة الظاهرة الفلكية الفريدة التي تتجسد داخل معبد الملك رمسيس الثاني مرتين كل عام، في 22 أكتوبر و22 فبراير.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

أرشيفية

الأطباء تشيد بإحالة أخصائية علاج طبيعي للتحقيق

مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي

وزارة التضامن

بروتوكول تعاون ثلاثي بين "مصر الخير" و "كير مصر للتنمية" و"هيئة إنقاذ الطفولة

بالصور

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

