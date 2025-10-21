محافظ أسوان: لا تهاون مع مخالفى التعريفة الجديدة وضبط 14 مخالفة بحملات مكثفة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بإداراتى المرور والمواقف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتكثيف جهود لجنة السيرفيس لضبط حركة سير السيارات ، وإلزامها بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة على كافة خطوط السير الداخلية والخارجية عقب زيادة أسعار الوقود الأخيرة وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.

وكلف المحافظ بإتخاذ الإجراءات الفورية مع أى سيارة يتم ضبها مخالفة لخط السير ، والإستفسار من المواطنين عن التعريفة الجديدة ، وفى حالة عدم الإلتزام بها يتم التعامل الفورى والحاسم معها بتوقيع الغرامات الفورية عليهم ، وهو ما تم تنفيذه أثناء ضبط 14 مخالفة ، وتم إلزام السائقين بوضع التعريفة الجديدة بشكل واضح على زجاج السيارة.

التعريفة الجديدة

وناشد محافظ أسوان المواطنين إلى الإبلاغ عن أى شكاوى أو مخالفات عبر رقم الواتس آب (01507675849) التابع لإدارة المواقف أو من خلال الخط الساخن (114) الخاص بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ووجه مديرية التموين بمواصلة حملاتها التفتيشية على محطات الوقود لمتابعة توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة عبر اللوحات الإلكترونية داخل المحطات حيث أن الهدف هو تحقيق الإنضباط الكامل وضمان تقديم خدمة آمنة وعادلة للمواطنين .