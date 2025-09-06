سرقة مقابل فسق وفجور.. التحقيق في بلاغات متبادلة بين الراقصة دوسة وخادمتها

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في تبادل الاتهامات بين الراقصة دوسة وخادمتها حيث اتهمتها الراقصة بسرقة هاتفها ما دفع الخادمة لتحرير محضر ضد دوسة اتهمتها فيه بتحريضها على الفسق والفجور.

طلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول صحة البلاغين.

وحررت الراقصة دوسة محضرا تتهم فيه خادمتها بسرقة خادمتها المحمول "أيفون" بالشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الراقصة دوسة تتهم فيه خادمتها بسرقة هاتفها المحمول، علي الفور انتقل رجال الشرطه لمكان الواقعة.



وبسؤال الخادمة أنكرت ارتكابها سرقة الهاتف المحمول واتهمت الراقصة بتحريضها على الفسق والفجور ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.