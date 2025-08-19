لازم أعمل كده علشان الفلوس.. ماذا قالت الراقصة دوسة بعد القبض عليها؟

اعترفت الراقصة المعروفة باسم «دوسة» بعد ضبطها من قبل أجهزة وزارة الداخلية، على خلفية نشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إيحاءات جنسية ورقصًا بملابس خادشة للحياء، قائلة :"كنت عايزة أزود المشاهدات وأكسب فلوس".

وأضافت إنها صورت الفيديوهات على البحر وداخل شقة بمحافظة كفر الشيخ، بهدف حصد نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق أرباح مالية عبر المنصات الرقمية.

ولم تنكرالراقص ما نُسب إليها، بل أقرت بأنها كانت تعي جيدًا طبيعة المحتوى الذي تبثه، وأنها تعمدت الإيحاءات الجنسية كوسيلة تسويقية لجذب جمهور أكبر، وتحقيق الانتشار، على حد وصفها.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد رصدت نشاطًا غير مألوف على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فتاة تؤدي رقصات مثيرة ترتدي خلالها ملابس فاضحة، مع إيحاءات واضحة تتنافى مع قيم المجتمع وآدابه العامة.

كشفت التحريات أن الحسابات تعود لسيدة تقيم بمحافظة كفر الشيخ، وتستخدم هذه المنصات كوسيلة لجذب المتابعين من خلال محتوى خادش، وبعد تقنين الإجراءات، تم تحديد موقع المتهمة وضبطها، وبحوزتها هاتف محمول.

بالفحص الفني تبين أنه يحتوي على العديد من مقاطع الفيديو التي تُظهر نشاطها المخالف.

وبمواجهتها، لم تنكر شيئًا، بل اعترفت بالتفاصيل كاملة، مؤكدة أنها كانت تهدف فقط إلى تحقيق أرباح مالية وزيادة التفاعل على حساباتها.