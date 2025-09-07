حبس لصوص سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في 15 مايو

قررت جهات التحقيق ، حبس 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب “المغافلة” وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".
وإعترف المتهمين بإرتكاب 6 وقائع سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها .
وذلك فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.