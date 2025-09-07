مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بإصابات خطيرة إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكى على طريق المنصورة - دكرنس أمام قرية الريدانية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وملاكى أمام قرية الريدانية ومصرع شخص وإصابة آخر.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع لؤي عطية عبد المعطى، 15 عاما، مقيم المحلة الكبرى، وإصابة محمد سامح فتحي، 15 عاما، مقيم المحلة الكبرى،

حيث أصيب بنزيف بالمخ

وكسر في الكتف اليمنى

وكسر مضاعف بالفك السفلى.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المنصورة الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.