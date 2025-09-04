الدقهلية... استمرار فعاليات حملة التوعية بمفهوم التغير المناخي

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على ضرورة التوعية المكثفة حول مفهوم التغير المناخي والجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل مع آثاره، وأوضح أن فعاليات حملة التوعية تأتي في إطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي"، وبالتنسيق مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، استمرار فعاليات حملة التوعية بمفهوم التغير المناخي، وتعزيز التكيف مع التغييرات المناخية في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي. وبالتعاون المثمر مع المحافظات، مشددًا على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بإدارة وحماية الشواطئ المصرية.

وانطلقت فعاليات حملة التوعية على مدار ثلاثة ايام للتوعية بمفهوم التغير المناخي، بجهاز مدينة المنصورة الجديدة وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومدينة جمصة (جهاز ١٥ مايو) ، حيث سلط فيها الضوء على تحديات التغير المناخي والمجهودات المبذولة من قبل أجهزة الدولة المعنية.

وأكد محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة على أهمية رفع الوعي بالتغيرات المناخية التي تشهدها مصر، خاصة على السواحل المصرية، لارتباطها الوثيق وتأثيراتها المباشرة على كافة المجالات والبنية التحتية.

واستعرض الدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي للمشروع، مخاطر التغير المناخي على دلتا نهر النيل، وجهود الدولة المبذولة للتعامل مع هذه المخاطر من خلال الأنشطة المختلفة للمشروع، وشمل ذلك أعمال الحماية التي نفذت لثلث الدلتا بتقنيات صديقة للبيئة الساحلية، بالإضافة إلى مخرجات خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي تهدف إلى وضع رؤية مستقبلية لصناع القرار حول المخاطر المتوقعة على طول ساحل مصر على البحر المتوسط وسيناريوهاتها حتى عام 2100، وتحديد أدوار الجهات المعنية والإجراءات المتبعة للتعامل والتكيف مع آثار هذه المخاطر وفقا للاطار المؤسسي للخطة.

وأشار حسن جبر الله، المنسق الإعلامي للمشروع ومسؤول خطة التوعية المجتمعية، إلى أن أعمال حماية الشواطئ التي نفذها المشروع ساهمت بشكل كبير في رفع مستوى معيشة المواطنين في هذه المناطق، خاصة وأن المرأة كان لها دور كبير في المشاركة بأعمال الحماية في أعمال البوص أحد مكونات جسم الحماية، وأفاد أن هذه الندوة تأتي في إطار الجولة الثالثة لحملة التوعية الشاملة لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في المحافظات الساحلية، والتي انطلقت منذ شهر ديسمبر الماضي في محافظات كفر الشيخ ودمياط و بورسعيد ومحافظة الدقهلية.