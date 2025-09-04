قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
محافظات

الدقهلية... استمرار فعاليات حملة التوعية بمفهوم التغير المناخي

جاتب من اللقاء
جاتب من اللقاء
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على ضرورة التوعية المكثفة حول مفهوم التغير المناخي والجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل مع آثاره، وأوضح أن فعاليات حملة التوعية تأتي في إطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي"، وبالتنسيق مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، استمرار فعاليات حملة التوعية بمفهوم التغير المناخي، وتعزيز التكيف مع التغييرات المناخية في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي. وبالتعاون المثمر مع المحافظات، مشددًا على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بإدارة وحماية الشواطئ المصرية.

وانطلقت فعاليات حملة التوعية على مدار ثلاثة ايام للتوعية بمفهوم التغير المناخي، بجهاز مدينة المنصورة الجديدة وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومدينة جمصة (جهاز ١٥ مايو) ، حيث سلط فيها الضوء على تحديات التغير المناخي والمجهودات المبذولة من قبل أجهزة الدولة المعنية.

وأكد  محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة على أهمية رفع الوعي بالتغيرات المناخية التي تشهدها مصر، خاصة على السواحل المصرية، لارتباطها الوثيق وتأثيراتها المباشرة على كافة المجالات والبنية التحتية.

واستعرض الدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي للمشروع، مخاطر التغير المناخي على دلتا نهر النيل، وجهود الدولة المبذولة للتعامل مع هذه المخاطر من خلال الأنشطة المختلفة للمشروع، وشمل ذلك أعمال الحماية التي نفذت لثلث الدلتا بتقنيات صديقة للبيئة الساحلية، بالإضافة إلى مخرجات خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي تهدف إلى وضع رؤية مستقبلية لصناع القرار حول المخاطر المتوقعة على طول ساحل مصر على البحر المتوسط وسيناريوهاتها حتى عام 2100، وتحديد أدوار الجهات المعنية والإجراءات المتبعة للتعامل والتكيف مع آثار هذه المخاطر وفقا للاطار المؤسسي للخطة.

وأشار  حسن جبر الله، المنسق الإعلامي للمشروع ومسؤول خطة التوعية المجتمعية، إلى أن أعمال حماية الشواطئ التي نفذها المشروع ساهمت بشكل كبير في رفع مستوى معيشة المواطنين في هذه المناطق، خاصة وأن المرأة كان لها دور كبير في المشاركة بأعمال الحماية في أعمال البوص أحد مكونات جسم الحماية، وأفاد أن هذه الندوة تأتي في إطار الجولة الثالثة لحملة التوعية الشاملة لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في المحافظات الساحلية، والتي انطلقت منذ شهر ديسمبر الماضي في محافظات كفر الشيخ ودمياط و بورسعيد ومحافظة الدقهلية.

الدقهلبة محافظ فعاليات بورسعيد

