وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
مغامرة زائفة وسط الخراب.. القصة الكاملة لـ صيادو الجن بالدقهلية
رئيسة القومي للمرأة تتفقد النادي النسائي والوحدة الصحية بمدينة حلايب
أخر الأوضاع في القطاع: الاحتلال يعمل على تعميق المأساة الإنسانية بغزة
رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025
إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية
الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية.. محافظ الدقهلية يكرم القيادات التنفيذية

همت الحسينى

كرم  اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة تقديرا لجهودهم المتميزة خلال فترة عملهم وهم : الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، وذلك بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، حيث أشاد المحافظ بعطائه الكبير وجهوده المخلصة في خدمة قطاع الطب البيطري بالمحافظة طوال فترة عمله.

كما كٓرٓم محافظ الدقهلية، المهندسة أميمة محمد متولي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وذلك بمناسبة ترقيتها لتولي منصب رئيس إدارة مركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، معربا عن تقديره لجهودها خلال فترة عملها، ومتمنياً لها مزيدًا من النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة.

فيما كرم  محافظ الدقهلية  أكرم السقا، مدير عام الشئون الإدارية بديوان عام المحافظة، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، معربا عن تقديره لما قدمه من إخلاص وتفانٍ في العمل، داخل ديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية خلال التكريم عن تقديره البالغ لجهودهم المشهودة، مشيرا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم وتكريم أبنائها التنفيذيين، إيمانًا بأنهم الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية وخدمة المواطنين، متمنيا لهم دوام الصحة والتوفيق في حياتهم المقبلة.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025/2026

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025 /2026

صواريخ فرط صوتية

الصين تكشف عن صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن في العرض العسكري

أرشيفية

بن جفير بعد إحباط محاولة اغتياله: لن أتراجع أو أخاف

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

