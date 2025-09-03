الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية.. محافظ الدقهلية يكرم القيادات التنفيذية

كرم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة تقديرا لجهودهم المتميزة خلال فترة عملهم وهم : الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، وذلك بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، حيث أشاد المحافظ بعطائه الكبير وجهوده المخلصة في خدمة قطاع الطب البيطري بالمحافظة طوال فترة عمله.

كما كٓرٓم محافظ الدقهلية، المهندسة أميمة محمد متولي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وذلك بمناسبة ترقيتها لتولي منصب رئيس إدارة مركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، معربا عن تقديره لجهودها خلال فترة عملها، ومتمنياً لها مزيدًا من النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة.

فيما كرم محافظ الدقهلية أكرم السقا، مدير عام الشئون الإدارية بديوان عام المحافظة، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، معربا عن تقديره لما قدمه من إخلاص وتفانٍ في العمل، داخل ديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية خلال التكريم عن تقديره البالغ لجهودهم المشهودة، مشيرا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم وتكريم أبنائها التنفيذيين، إيمانًا بأنهم الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية وخدمة المواطنين، متمنيا لهم دوام الصحة والتوفيق في حياتهم المقبلة.