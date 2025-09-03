محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا مدارس بالمنصورة.. وتخفيضات تصل إلى 30% لدعم الأسر

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ، معرض "أهلاً مدارس" المُقام بالغرفة التجارية بمدينة المنصورة، والذي يهدف إلى توفير كافة المستلزمات الدراسية للتلاميذ والطلاب بمراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة وحتى الثانوية العامة، بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية.

وأكد "مرزوق" أن المعرض يُقام بالتنسيق بين محافظة الدقهلية ووزارة التموين متمثلة في ومديرية التموين، مع جهاز تنمية المشروعات، وجهاز شباب الخريجين، والغرفة التجارية، ويستمر حتى انتهاء كافة الأسر من شراء احتياجاتهم، وأشار إلى أن هذه المبادرة، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم الدعم اللازم للمواطنين مع بدء العام الدراسي.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المعرض يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المستلزمات المدرسية، تشمل الأزياء المدرسية، والحقائب، والأدوات المكتبية، والأحذية، والملابس، وكل ما يحتاجه الطلاب بأسعار مناسبة وجودة عالية، وأشار إلى أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة من معارض "أهلاً مدارس" التي تقام بمراكز ومدن المحافظة، التي يجري التوسع في إقامتها بجميع أنحاء الدقهلية، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين في أماكن إقامتهم.

وتفقد محافظ الدقهلية، أجنحة المعرض واستمع إلى العارضينن، مؤكداً لهم دعمه الكامل لإتاحة المجال أمامهم لعرض منتجاتهم المختلفة بالأسعار المخفضة والالتزام بها، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام العارضين بنسبة التخفيضات المعلنة، وضبط الأسعار، بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة وتوفير احتياجات الطلاب بشكل منظم وعادل.

شهد الافتتاح حضور المحاسب علي حسن، مدير مديرية التموين، والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمحاسب أيمن موسى، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، والأستاذة وفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين، والمحاسب مدحت الفيومي نائب رئيس الغرفة، والمحاسب سامي سلطان نائب رئيس الغرفة.