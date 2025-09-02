قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الدقهلية: الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها أولوية قصوى

همت الحسينى

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، بعقد اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ أعمال الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك الخطة الزمنية لتقنين الأوضاع، إلى جانب متابعة أعمال وحدة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا .

وعُقد الاجتماع بحضور القيادات التنفيذية المعنية، وبمشاركة ممثلي مراكز ومدن طلخا، بلقاس، ميت غمر، المطرية، والمنزلة، لمناقشة الموقف التنفيذي لأعمال الإزالة وتقنين الأوضاع وفقًا لتكليفات الدولة وخطة وزارة التنمية المحلية.

وأكد "المحافظ "  أن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها هو أولوية قصوى، مشددًا على أن الدولة لا تدخر جهدًا في حماية حقوقها وحقوق المواطنين، وأن أي محاولات تعدٍ سيتم التعامل معها بحسم كامل وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

وأوضح "مرزوق" أن المتابعة اليومية والتقارير المستمرة من المراكز والمدن حول الموقف التنفيذي للحملات هي الضمانة لتحقيق المستهدف من الموجة الـ27، مؤكدًا أن أي تقصير أو تراخٍ في أداء المهام سيقابل بإجراءات قانونية وإدارية صارمة.

كما شدّد  على أهمية سرعة إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع للمواطنين الجادين في التعاقد، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن استغلال الأراضي في مشروعات تنموية تخدم أبناء المحافظة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بمتابعة شخصية منه وبالتنسيق المستمر مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

ووجّه "مرزوق" كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل فيما بينها وتكثيف الجهود الميدانية، مشددًا على أن العمل بروح الفريق هو الأساس لتحقيق المستهدفات والحفاظ على أراضي الدولة من أي تعديات جديدة.

