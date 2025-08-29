محافظ الدقهلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد بالمنصورة..ويلتقي بالمواطنين

أدى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صلاة الجمعة اليوم بمسجد الجوهرة بالمنصورة، وحرص على اللقاء بالمواطنين عقب أداء الصلاة واستمع إليهم، مؤكدا لهم أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي يبذلون قصارى جهدهم لتلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وأن شغله الشاغل هو تحقيق طموحات وتطلعات أبناء الدقهلية.

وعقب أداء محافظ الدقهلية صلاة الجمعة التقى بعدد من الأهالي، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدا لهم أن التواصل المباشر مع المواطنين هو أحد أولوياته لضمان تحسين الخدمات المقدمة لهم، وأكد خلال لقائه بالمواطنين أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية في مختلف المدن والمراكز.

فيما استوقف محافظ الدقهلية، استوقف توكتوك للسير عكس الاتجاه، وأمر على الفور بالتحفظ عليه بإدارة المرور، واستكمل المحافظ جولته بعدد من شوارع مدينة المنصورة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وشدد على استمرار تكثيف أعمال النظافة والحفاظ على المستوى اللائق، ومنع كافة أشكال الإشغالات بشوارع المدينة، شملت جولته شوارع، جيهان، شارع الترعة، شارع كلية الآداب شارع مسجد الجمال، وشارع النخلة ومستشفى الصدر، عبد السلام عارف، وشارع قناة السويس، وشارع الجيش.

