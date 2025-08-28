قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 كاملة.. قمم نارية بين كبار القارة العجوز
متى يقرر الطالب الالتحاق بالثانوية أو البكالوريا؟.. مفاجأة تكشف الفارق
الوطنية للانتخابات توضح بالأرقام تفاصيل كثافات الناخبين أمام لجان جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
ننشر كليات ومعاهد تقبل الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 و5 سنوات
خبراء ومصنعون يشيدون بقرار خفض الفائدة.. ويؤكدون: يدعم الاقتصاد والصناعة
وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني
بيان رسمي للموسيقيين بعد عودة أنغام من العلاج بألمانيا
الوطنية للانتخابات: تلقينا شكوتين من مرشحين بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ وتبين عدم صحتهما
الوطنية للانتخابات: بدء أعمال الفرز والحصر العددي للأصوات داخل اللجان الفرعية
مصطفى بكري يكشف مفاجآت عن الإخواني الهارب أنس الحبيب
محمد موسى: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وليست حربًا عادية
الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء التصويت باليوم الأخير من جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
محافظات

محافظ الدقهلية يتحرك ميدانيًا لحماية أراضي المزارعين من غمر مياه مصرف طنبول

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

استجاب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لشكاوى المزارعين بقرى الأورمان وشبراهور التابعة لمركز السنبلاوين، بشأن ارتفاع منسوب المياه بمصرف طنبول، الأمر الذي أدى إلى غمر بعض الأراضي الزراعية وتضرر المزارعين.

و استدعى "المحافظ" المهندس محمد قاسم وكيل وزارة الري بالدقهلية، واصطحبه في جولة مفاجئة إلى القريتين للوقوف على أسباب المشكلة ميدانيًا، حيث تفقد الأراضي المتضررة ومنسوب المياه داخل المصرف، كما التقى المزارعين واستمع لهم.

أكد اللواء طارق مرزوق  للمزارعين: "جئنا للاستماع إليكم وحل مشاكلكم على الطبيعة"، مشيراً إلي أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير الحلول العاجلة لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على مصدر رزق المزارعين ، مشددا علي أنه لا تهاون في حماية الأراضي الزراعية. ، وقال نتحرك ميدانيًا لحل مشاكل المزارعين ، وسأتابع الموقف لحظة بلحظة حتى الانتهاء من معالجة المشكله بشكل كامل.

وخلال لقائه بالمزارعين، أوضح الأهالي أن المشكلة ترجع إلى محطة رفع النظامي بقرية ظفر التابعة لمركز تمي الأمديد، وهو ما دفع "المحافظ " للانتقال مباشرة إلى موقع المحطة لتفقدها على الطبيعة والوقوف على أسباب المشكلة.

 ووجّه  "مرزوق" وكيل وزارة الري بوضع حلول عاجلة لتخفيض منسوب المياه بمصرف طنبول، وتعيين فرق عمل من المهندسين والفنيين بالموقع لحين معالجة المشكلة نهائيًا.

كما كلف "المحافظ"  أحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بالتنسيق الكامل مع مديرية الري لتطهير مجرى المصرف والعمل على تسهيل حركة المياه حتى محطة الرفع، مع المتابعة الميدانية المستمرة لحين الانتهاء من تنفيذ الحلول.

وأكد "مرزوق" أن المحافظة لن تتهاون في حماية الأراضي الزراعية ودعم المزارعين، مشددًا على التحرك السريع والميداني لمواجهة أي أزمة قد تهدد مصادر رزقهم أو تؤثر على الإنتاج الزراعي.

الدقهلية محافظ قرى الاراضى

