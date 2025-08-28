محافظ الدقهلية يتحرك ميدانيًا لحماية أراضي المزارعين من غمر مياه مصرف طنبول

استجاب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لشكاوى المزارعين بقرى الأورمان وشبراهور التابعة لمركز السنبلاوين، بشأن ارتفاع منسوب المياه بمصرف طنبول، الأمر الذي أدى إلى غمر بعض الأراضي الزراعية وتضرر المزارعين.

و استدعى "المحافظ" المهندس محمد قاسم وكيل وزارة الري بالدقهلية، واصطحبه في جولة مفاجئة إلى القريتين للوقوف على أسباب المشكلة ميدانيًا، حيث تفقد الأراضي المتضررة ومنسوب المياه داخل المصرف، كما التقى المزارعين واستمع لهم.

أكد اللواء طارق مرزوق للمزارعين: "جئنا للاستماع إليكم وحل مشاكلكم على الطبيعة"، مشيراً إلي أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير الحلول العاجلة لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على مصدر رزق المزارعين ، مشددا علي أنه لا تهاون في حماية الأراضي الزراعية. ، وقال نتحرك ميدانيًا لحل مشاكل المزارعين ، وسأتابع الموقف لحظة بلحظة حتى الانتهاء من معالجة المشكله بشكل كامل.

وخلال لقائه بالمزارعين، أوضح الأهالي أن المشكلة ترجع إلى محطة رفع النظامي بقرية ظفر التابعة لمركز تمي الأمديد، وهو ما دفع "المحافظ " للانتقال مباشرة إلى موقع المحطة لتفقدها على الطبيعة والوقوف على أسباب المشكلة.

ووجّه "مرزوق" وكيل وزارة الري بوضع حلول عاجلة لتخفيض منسوب المياه بمصرف طنبول، وتعيين فرق عمل من المهندسين والفنيين بالموقع لحين معالجة المشكلة نهائيًا.

كما كلف "المحافظ" أحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بالتنسيق الكامل مع مديرية الري لتطهير مجرى المصرف والعمل على تسهيل حركة المياه حتى محطة الرفع، مع المتابعة الميدانية المستمرة لحين الانتهاء من تنفيذ الحلول.

وأكد "مرزوق" أن المحافظة لن تتهاون في حماية الأراضي الزراعية ودعم المزارعين، مشددًا على التحرك السريع والميداني لمواجهة أي أزمة قد تهدد مصادر رزقهم أو تؤثر على الإنتاج الزراعي.