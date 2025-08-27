بحضور محافظ الدقهلية.. تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية والمحافظة، حيث تم تكريم أوائل الطلاب في القطاعين الأزهر الشريف والتربية والتعليم الشهادة الثانوية بالإضافة إلي وأوائل القراءات وأوائل مسابقة تحدي القراءة بالأزهر الشريف للمشاركة في التصفيات علي مستوي الوطن العربي بدولة الإمارات، وأوائل التعليم الفني والفندقي بالتربية والتعليم بإجمالي 75 طالبا وطالبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد للمحافظة، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور السعيد عبدالعظيم رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ .

وعبّر " المحافظ " عن فخره واعتزازه بتفوق أبنائه قائلاً: "المشهد أمامي اليوم استثنائي بكل المقاييس، فهو يجسد ملحمة علمية وإنسانية تجمع بين منظومة الأزهر الشريف ومنظومة التربية والتعليم في صورة مشرفة تستحق التقدير والاعتزاز."

ووجّه "المحافظ" رسالة شكر وتقدير إلى أولياء الأمور قائلاً: "أوجه التحية لكل أب وأم سهروا الليالي وضحوا بكل غالٍ ونفيس من أجل أبنائهم… هذا النجاح هدية من الله لكم، وثمار جهدكم وصبركم وإخلاصكم، وأدعو الله أن يبارك لكم في أبنائكم ويزيدهم تفوقًا."

وأكد "مرزوق" أن الأزهر الشريف يظل منارة للعلوم الشرعية وحارسًا للقيم والمبادئ، مضيفًا: "الأزهر أنجب لمصر والعالم العربي والإسلامي علماء أعلامًا حُفرت أسماؤهم بحروف من نور، وما زال دوره مستمرًا في بناء أجيال واعية قادرة على حمل رسالة الوسطية والاعتدال."

واختتم محافظ الدقهلية كلمته موجهًا حديثه للطلاب قائلاً: " هذا النجاح رسالة أمل للأجيال القادمة لبناء وطن قوي ومتقدم " وقال أيضا "نجاحكم اليوم هو البداية فقط… أمامكم طريق طويل يحتاج إلى جهد وإصرار لتحقيق أحلامكم وخدمة وطنكم، فمصر تنتظر منكم المزيد."

وتم تكريم الشركة الرعاة لهذه الحفل، والجدير بالذكر أن الدقهلية قد حصدت مركزين بين أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية؛ مركز أول جمهورية شعبة الأدبي، ومركز تاسع جمهورية شعبة علمي رياضة .

وحصد أبناء الدقهلية في الأزهر الشريف على ثلاثة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، وهم:

المركز السادس جمهورية - علمي، والمركز الثالث جمهورية - أدبي، والمركز السابع جمهورية - أدبي ، أما في شعبة القراءات، فقد حققت الدقهلية إنجازًا غير مسبوق بحصد خمسة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، من بينها المركز الأول جمهورية والمركز الرابع والمركز السابع والمركز السابع مكرر والمركز الثامن جمهورية.

وفاز أبناء الدقهلية من طلاب الأزهر الشريف بالمراكز الثلاثة المتقدمة علي مستوي الجمهورية في مسابقة ( تحدي القراءة العربي ) والتي تتم بالتعاون بين الأزهر الشريف ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيمثل أبناء الدقهلية مصر في التصفيات النهائية علي مستوي الوطن العربي بدولة الإمارات.