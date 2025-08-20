قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أي شيء ترفضه مصر لن يَمُرّ.. سفير فلسطين يعلق على المخطط الإسرائيلي
سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل تماطل ولم ترد على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
عبد المنعم سعيد: ما يحدث في غزة وأوكرانيا يعكس أزمة النظام الدولي وصعوبة تحقيق السلام
صدى البلد يكشف تفاصيل العرض الصيني لإنشاء شركات النادي الأهلي
حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية
كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي: نتنياهو يخوض لعبة خطرة هدفها النهائي ليس تحرير المحتجزين
بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو
سُمّ قاتل وموت بالبطيء.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية
إعلام إسرائيلي: الجنود يواجهون خطر الموت من الحرارة داخل المصفحات في غزة
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الفرافرة
ديبالS07.. حكاية SUV كهربائية تعيد رسم ملامح القيادة العصرية
ترتيبات خاصة من إدارة الأهلي في عزاء والد الشناوي
توك شو

محافظ الدقهلية: مع تغيير التعريفة تم منح سائقي التاكسي مهلة لتعديل العدادات

محمود محسن

ناقش برنامج «ستوديو إكسترا»، الذي يقدمه الإعلاميان محمود السعيد ولما جبريل على قناة «إكسترا نيوز»، شكاوى أهالي مدينة المنصورة بشأن ارتفاع تعريفة سيارات التاكسي وأجرة السرفيس.

وفي مداخلة هاتفية، قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إن جميع هذه الشكاوى مرصودة من خلال المتابعة المستمرة للمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى اللقاءات المباشرة التي يجريها مع المواطنين أثناء تواجده الدائم في الشارع.

وأضاف: «ما يقال من شكاوى حقيقي وواقعي، وعلينا أن نكون منصفين، فإدارة مرور الدقهلية، التابعة لوزارة الداخلية، تقوم بحملات مستمرة لضبط المخالفات، خصوصًا فيما يتعلق بتعريفة التاكسي التي حُددت بـ9 جنيهات».

وأوضح المحافظ أنه مع بداية تغيير التعريفة، تم منح سائقي التاكسيات مهلة لتعديل العدادات بما يتوافق مع السعر الجديد، وقد تم الإعلان عن ذلك عبر المنصات الرسمية، داعيًا المواطنين إلى التأكد من تشغيل العداد فور ركوبهم التاكسي.

وتابع: «هذه المخالفات تحدث بالفعل، ولا ننكرها، لكن في الوقت نفسه أحمل المواطن مسؤولية السلوك الإيجابي، وذلك من خلال الإبلاغ عن أي سائق يرفض تشغيل العداد أو يمتنع عن الالتزام بالتعريفة».

وأشار إلى أن المحافظة لم تتلقَّ شكاوى مباشرة رغم فتح باب التواصل، مؤكدًا أن رجال المرور منتشرون في جميع أنحاء المحافظة، وعلى المواطن أن يتخذ إجراءً إيجابيًا بالإبلاغ، وسيجد الاستجابة والدعم من الجهات المختصة.

اللواء طارق مرزوق منصات التواصل الاجتماعي التاكسي السلوك الإيجابي الجهات المختصة

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

