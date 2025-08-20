محافظ الدقهلية: مع تغيير التعريفة تم منح سائقي التاكسي مهلة لتعديل العدادات

ناقش برنامج «ستوديو إكسترا»، الذي يقدمه الإعلاميان محمود السعيد ولما جبريل على قناة «إكسترا نيوز»، شكاوى أهالي مدينة المنصورة بشأن ارتفاع تعريفة سيارات التاكسي وأجرة السرفيس.

وفي مداخلة هاتفية، قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إن جميع هذه الشكاوى مرصودة من خلال المتابعة المستمرة للمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى اللقاءات المباشرة التي يجريها مع المواطنين أثناء تواجده الدائم في الشارع.

وأضاف: «ما يقال من شكاوى حقيقي وواقعي، وعلينا أن نكون منصفين، فإدارة مرور الدقهلية، التابعة لوزارة الداخلية، تقوم بحملات مستمرة لضبط المخالفات، خصوصًا فيما يتعلق بتعريفة التاكسي التي حُددت بـ9 جنيهات».

وأوضح المحافظ أنه مع بداية تغيير التعريفة، تم منح سائقي التاكسيات مهلة لتعديل العدادات بما يتوافق مع السعر الجديد، وقد تم الإعلان عن ذلك عبر المنصات الرسمية، داعيًا المواطنين إلى التأكد من تشغيل العداد فور ركوبهم التاكسي.

وتابع: «هذه المخالفات تحدث بالفعل، ولا ننكرها، لكن في الوقت نفسه أحمل المواطن مسؤولية السلوك الإيجابي، وذلك من خلال الإبلاغ عن أي سائق يرفض تشغيل العداد أو يمتنع عن الالتزام بالتعريفة».

وأشار إلى أن المحافظة لم تتلقَّ شكاوى مباشرة رغم فتح باب التواصل، مؤكدًا أن رجال المرور منتشرون في جميع أنحاء المحافظة، وعلى المواطن أن يتخذ إجراءً إيجابيًا بالإبلاغ، وسيجد الاستجابة والدعم من الجهات المختصة.